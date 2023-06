Nba Finals 2023, gara-4 Miami Heat-Denver Nuggets in tv: orario e streaming

di Mattia Zucchiatti 55

Tutto pronto per gara-4 delle Nba Finals tra Miami Heat e Denver Nuggets. Si torna in campo nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 giugno alle 2.30. Potrete seguire la partita sempre in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, in streaming su NOW e on demand sin dal termine della partita. Gara-3 al Kaseya Center ha visto il nuovo vantaggio (2-1) nella serie di Denver con lo show di Nikola Jokic e Jamal Murray, che hanno chiuso con un bottino complessivo di oltre 60 punti in due: tripla doppia da 32 punti, 21 rimbalzi e 10 assist per Jokic, tripla doppia da 34 punti, 10 rimbalzi e altrettanti assist per Murray. Ora Jimmy Butler vuole rispondere. Chi avrà la meglio? Potrete scoprirlo su Sky in diretta.