Highlights Djokovic-Alcaraz 6-3 5-7 6-1 6-1, semifinale Roland Garros 2023 (VIDEO)

Novak Djokovic batte Carlos Alcaraz e conquista la settima finale della sua carriera al Roland Garros, la 34esima finale in un Grande Slam di tutta la sua leggendaria carriera. 6-3 5-7 6-1 6-1 in favore del campionissimo di Belgrado, che adesso è a un solo successo dal vincere il suo titolo Slam numero 23 e dal completare il Triple Career Grand Slam, come mai nessun altro uomo nella storia del tennis. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights del match.

ALCARAZ: IL PUNTO DEL TORNEO IN TWEENER

https://www.eurosport.it/tennis/roland-garros/2023/alcaraz-stratosferico-anche-djokovic-incredulo-davanti-al-punto-del-torneo_vid1929657/video.shtml

MATCH POINT E ABBRACCIO: DJOKOVIC E’ IN FINALE

https://www.eurosport.it/tennis/roland-garros/2023/djokovic-vola-in-finale-rivivi-il-match-point-e-l-abbraccio-con-alcaraz_vid1929936/video.shtml

DJOKOVIC UBIQUO: PUNTO CONTRO ALCARAZ