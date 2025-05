Weekend di MotoGP in arrivo: Marquez ha parlato chiaramente alla vigilia del GP di Gran Bretagna, ecco cos’ha dichiarato alla vigilia di Silverstone.

La classifica di MotoGP, nonostante il Gran Premio in Francia dove lo spagnolo non ha trionfato – a differenza della Sprint, parla chiaro: al momento Marc Marquez ha staccato di 22 punti suo fratello Alex. E ancora di più Pecco Bagnaia. Il suo compagno di team della Ducati è infatti lontano al momento ben 51 punti.

In questo fine settimana che si sta avvicinando, la MotoGP approderà in Gran Bretagna e i piloti si rimetteranno in gioco a Silverstone. Marquez punterà a riconquistare il gradino più alto del podio e a dare un’ulteriore scossa alla classifica generale. In tal senso, alla vigilia del nuovo appuntamento, le sue dichiarazioni sono state molto chiare.

A Borgo Panigale lo spagnolo fa sul serio. E cercherà di superare il se stesso del passato dato che negli ultimi anni in Gran Bretagna non ha brillato. Basti pensare che l’ultimo podio risale al 2019. Proprio in questo 2025 potrebbe essere la volta buona per fare del proprio meglio, a maggior ragione con una Ducati in mano che permette di fare la differenza.

Marquez sicuro: a Silverstone scenderà in pista con quest’obiettivo, Ducati avvisata

Marc Marquez, alla vigilia del GP di Gran Bretagna, ha dichiarato senza troppi giri di parole: “Scendo in pista alla ricerca di conferme. In Francia ho centrato due importantissimi piazzamenti per la classifica e ho continuato a fare prove sulla moto”.

“Torniamo ai box – ha aggiunto – per ritrovare le stesse sensazioni sul materiale che abbiamo provato al test di Jerez e continuiamo a lavorare sodo per essere competitivi in entrambe le gare”.

Da un lato ci sarà quindi Marc Marquez alla ricerca di riscatto e di ulteriori punti da mettere in cassaforte in questo 2025 in cui sta andando fortissimi. Dall’altro ci sarà anche Pecco Bagnaia che sta continuando a fare fatica e che punterà a trovare una chiave di volta già in questo fine settimana inglese. Non resta che attendere l’importante appuntamento per comprendere cosa succederà in pista.