La Formula 1 prosegue a ritmi serrati e poco prima del GP di Monaco, previsto nel weekend in arrivo, Verstappen ha sfidato i rivali con un annuncio chiaro.

Neanche il tempo di metabolizzare quanto successo a Imola, nel GP dell’Emilia Romagna, che ci si sta già preparando per il Gran Premio di Monaco. La Formula 1 procede a ritmi serrati con un Mondiale che in questo 2025 sta regalando parecchie sorprese.

In Italia, ad esempio, Max Verstappen ha stupito tutti con una gara incredibile in cui è riuscito con la sua Red Bull a superare la McLaren e a piazzarsi sul gradino più alto del podio.

Dopo quanto mostrato in Emilia Romagna, il pilota olandese ha anche parlato di quello che proverà a fare con il team nel Gran Premio di Monaco: le rivali sono perciò già state avvisate.

Formula 1: Verstappen non ha dubbi, l’annuncio alla vigilia di Monaco

Max Vertsappen, dopo il trionfo ad Imola e alla vigilia del GP di Monaco, ha dichiarato: “È stato fantastico iniziare il triplo appuntamento con una vittoria domenica a Imola. Abbiamo fatto molti passi avanti, mi sono sentito molto più a mio agio sulla macchina. E questo ci mette in una posizione più positiva per il futuro”.

“Dovremo – ha aggiunto l’olandese – continuare a spingere e a non montarci la testa, perché Monaco sarà un po’ più difficile, essendo un circuito cittadino. In passato non è stata la nostra pista migliore, ma abbiamo fatto un passo avanti con il set up e cercheremo di fare del nostro meglio”.

“Anche in questo caso, le qualifiche sono fondamentali e ci affidiamo alla strategia, quindi sabato dovremo ottenere un buon risultato ed estrarre le migliori prestazioni possibili dalla vettura. Sarà anche bello essere vicini a casa per questa gara, soprattutto in un weekend così frenetico e pieno di impegni”, ha dichiarato in conclusione.

Insomma, Verstappen vuole continuare a spingere e a fare del proprio meglio per mettere i bastoni tra le ruote alle rivali. La McLaren, prima di tutte le altre scuderie, ha accettato la sfida e farà del proprio meglio con Norris e Piatri per tornare sul gradino più alto del podio. Ma occhio anche alla Ferrari che vuole iniziare bene il weekend e vuole sfruttare il fattore Monaco per spingere il più possibile Charles Leclerc a fare bene a casa sua. Le aspettative sono ancora una volta altissime.