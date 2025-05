E’ tutto pronto per la diciassettesima edizione dei Mondiali di Maxibasketball Fimba, che si svolgeranno dal 27 giugno al 6 luglio in Ticino e vedranno protagonisti atleti dai 35 fino agli 85 anni.

Dal 27 giugno al 6 luglio il Ticino ospiterà i Mondiali Fimba, la rassegna per cestisti ‘over’. Saranno presenti oltre 5.000 persone provenienti da tutto il mondo Squadre provenienti da diversi continenti si uniranno per dimostrare le proprie abilità e determinazione, contendendosi il prestigioso titolo di Campioni del Mondo FIMBA. Il torneo comprenderà categorie sia maschili che femminili, garantendo pari opportunità e rappresentanza.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Il Campionato Mondiale FIMBA di Maxibasketball promette di offrire uno spettacolo ineguagliabile di atletismo, passione e sportività. Ecco perché la data del 27 giugno 2025 è da segnare in rosso sul calendario. Le partite si disputeranno in 26 palestre della regione, attirando migliaia di tifosi locali e internazionali per sostenere atleti dai 35 fino agli 85 anni.

Daniel Weber padrone di casa: “Sento molta attesa per l’evento”

L’evento si svolgerà da Locarno a Bellinzona, da Riva a Lugano, ma toccherà anche Massagno, Gordola o Minusio tra le altre. Il padrone di casa sarà Daniel Weber, coordinatore dell’evento: «Sento molta eccitazione, frenesia, attesa, per l’evento. Parlando con le persone implicate, nelle città, percepisco curiosità, voglia di scoprire e vivere questo torneo mondiale. Anche perché nessuno in Ticino ha mai visto un evento, nei numeri, di una simile grandezza. A livello economico avremo oltre 5mila persone presenti, con benefici per il sistema alberghiero e della ristorazione».

La soddisfazione di Fimba Svizzera

Grande soddisfazione anche da parte del vicepresidente di Fimba Svizzera, Simone Barbone: «La Fimba rossocrociata è nata nel 2020 e subito abbiamo avuto l’idea di creare un Mondiale in Ticino. A oggi abbiamo 394 squadre iscritte, 35 i Paesi che saranno rappresentati. Ci saranno tanti ex campioni, dalla serie A svizzera (Trésor Quidome, Diego Censi, Lisa Mazzocchi o Lidia Travaini per citarne solo alcuni ticinesi), dalla seria A italiana, ma anche giocatori che hanno fatto i Mondiali o giostrato nella Nba. L’Italia, essendo Paese limitrofo, arriva con oltre 30 squadre. Il loro movimento Fimba è cospicuo, hanno pure organizzato l’anno scorso l’Europeo a Pesaro. Essendo però Fimba nata in Argentina, il numero di squadre dall’America latina sarà enorme. Più di 30 squadre arriveranno dall’Argentina, 20 dal Brasile, 7 dall’Uruguay. Avremo tante categorie, dagli over 30 agli over 85, con una categoria ogni 5 anni di età. Mi piace sottolineare la presenza di 10 squadre over 80 e 2 rappresentative over 85, uno spettacolo vederli e anche un detonatore motivazionale per praticare questo bellissimo sport. Negli ultimi due anni, inoltre, anche la pallacanestro femminile è entrata a far parte del movimento Fimba Svizzera e sarà presente con 4 selezioni a questo Mondiale».