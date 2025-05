MotoGP, tutto pronto per Silverstone: Marquez e Bagnaia con gli occhi puntati su di sé, ma occhio alla sfida che è stata lanciata.

Tutto è ancora apertissimo per questo Mondiale di MotoGP che sta procedendo spedito secondo i piani. Dopo l’appuntamento in Francia, i piloti si stanno preparando per scendere in pista anche in Gran Bretagna. Tutto può ancora succedere da qui fino alla fine della stagione e attenzione alle sfide che sono dietro l’angolo. Un team si è mostrato particolarmente sicuro di sè.

MotoGP, tutto pronto per Silverstone: la sfida alla Ducati (e non solo) è stata lanciata

Fabio Di Giannantonio, con il Team VR46, crede tanto nella moto e nel lavoro svolto fin qui, tanto che alla vigilia del GP di Gran Bretagna ha già acceso la sfida con i piloti che la stanno facendo da padroni in questa stagione, primo tra tutti Marc Marquez. Il pilota ha infatti dichiarato: “L’anno scorso, la gara di Silverstone è stata quella in cui sono stato più vicino ai primi, quest’anno cercheremo di migliorare il risultato finale.”

“La cosa buona – ha continuato – è che dopo il weekend di Le Mans abbiamo le idee chiare sul nostro setting di base. Quindi non vedo l’ora di scendere in pista per fare bene. Voglio sfruttare al massimo la moto che abbiamo. La pista mi piace, è molto lunga ed è simile ad Austin, magari potremo portare qualcosa che abbiamo usato lì, dove siamo saliti sul podio“.

La volontà è perciò quella di fare del proprio meglio, di strappare ai rivali un posto sul podio in cui la sfida è decisamente combattuta. Anche perché, dal canto suo, Franco Morbidelli ha dichiarato: “La pista di Silverstone mi piace molto e non vediamo l’ora di correre lì. Su questa pista, il team è andato bene in passato e io sto performando bene ultimamente. Sono felice di andare in Gran Bretagna ricominciare con un weekend di gara. Siamo fiduciosi”.

Marc Marquez ha fatto da padrone in diversi GP ma arriva anche da un secondo posto ottenuto in Francia. Dal canto suo, invece, Pecco Bagnaia deve alzare il livello se vuole dar prova di sé e delle sue qualità. La Ducati è pronta, ma occhio perché la sfida è dietro l’angolo.