Torna il weekend di MotoGP dopo il caotico Gran Premio di Le Mans, Francia. Di seguito orari e dove vedere il Gran Premio di Silverstone.

Il Mondiale di MotoGP, al momento, è una questione all’interno della famiglia Marquez. I due fratelli dominano il motomondiale, con Marc in testa a quota 171 punti e, a seguire, Alex a quota 149 punti. Distanziato c’è Pecco Bagnaia, sottotono nelle ultime uscite, che è rimasto fermo a 120 punti, dopo il difficilissimo weekend di Le Mans.

Nel Gran Premio di Francia, infatti, Pecco è caduto durante la Sprint Race, mentre all’inizio della gara lunga è stato centrato in pieno, alla prima curva, da Joan Mir, causandone la caduta. Il ducatista ha poi cercato di rimontare ripartendo, ma senza successo. A vincere è stato Zarco, rifilando ben 19 secondi al secondo, Marc Marquez, che ha deciso alla fine di non rischiare e portare a casa i punti.

Decisione rivelatasi corretta, visti i 0 punti di Pecco Bagnaia e Alex Marquez, che hanno permesso all’ex Honda e Ducati del Team Gresini, di allungare in classifica. Dopo una settimana di stop, si riparte. Previsto il weekend nelle isole britanniche, con il Gran Premio di Silverstone.

Di seguito tutti gli orari e dove vedere il Gran Premio di Silverstone.

MotoGP, Gran Bretagna 2025: gli orari e tutte le info del GP

Il Gran Premio britannico, come tutti i GP delle classi regine, prevederà prima una Sprint Race, il sabato, e poi la gara lunga la domenica. Quest’ultima, è fissata per le ore 14:00 di domenica 25 maggio.

Di seguito, tutti gli orari di tutte le categoria del motomondiale:

Venerdì 23 maggio

11:00-11:35 Moto3 Prove Libere 1

11:50-12:30 Moto2 Prove Libere 1

12:45-13:30 MotoGP Prove Libere 1

15:15-15:50 Moto3 Prove 1

16:05-16:45 Moto2 Prove 1

17:00-18:00 MotoGP Prove

Sabato 24 maggio

10:40-11:10 Moto3 Prove 2

11:25-11:55 Moto2 Prove 2

12:10-12:40 MotoGP Prove Libere 2

12:50-13:05 MotoGP Q1

13:15-13:30 MotoGP Q2

14:50-15:05 Moto3 Q1

15:15-15:30 Moto3 Q2

15:45-16:00 Moto2 Q1

16:10-16:25 Moto2 Q2

17:00 MotoGP Sprint 10 giri

Domenica 25 maggio

10:40-10:50 MotoGP Warm-Up

12:15 Moto3 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 Moto2 Gara

Silverstone 2025: dove vedere il Gran Premio

Come di consueto, il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 sarà visibile interamente su ‘Sky Sport MotoGP’.

In questo weekend, però, qualifiche e gare di tutte e tre le categorie del motomondiale saranno visibili in diretta e in chiaro su ‘TV8’.