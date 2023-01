Sport, la giornata in diretta: tutti i risultati e le notizie di lunedì 23 gennaio 2023

Una nuova giornata di grande sport prende il via anche oggi. Di seguito ecco allora il nostro riepilogo nel quale al solito troverete tutte le notizie principali, gli eventi e i risultati di oggi, sabato 21 gennaio 2023, con i link costantemente aggiornati che riportano alle news fornite dalla redazione di Sportface.it. Nel nostro contenitore analizzeremo i principali avvenimenti di oggi dal mondo dello sport, per quanto riguarda tutte le discipline: un vero e proprio diario del giorno, che vi terrà informati in modo puntuale su quanto succede nel mondo sportivo, una cronologia della giornata sportiva dalla mattina fino a sera tardi.

TENNIS AUSTRALIAN OPEN

DJOKOVIC PASSEGGIA SU DE MINAUR E VOLA AI QUARTI

RUBLEV, VITTORIA SHOW AL QUINTO CON RUNE

LINETTE SORPRENDE GARCIA, AVANZANO PLISKOVA E VEKIC

GOLF

RAHM INARRESTABILE, VINCE ANCORA

F1

HAMILTON SHOCK: “DA BAMBINO BULLIZZATO PERCHE’ NERO”

MOTOGP

LA SCELTA DI BAGNAIA: “NUMERO 1 PER CELEBRARE LO SCORSO ANNO”

BASKET

IL RESOCONTO DELLA NOTTATA NBA

CALCIO

INTER, CHE CROLLO. TRADIMENTO SKRINIAR, L’EMPOLI VINCE COME 19 ANNI FA

PARI CHE NON SERVE A NESSUNA, 1-1 TRA BOLOGNA E CREMONESE

SPORT IN TV

IL PALINSESTO ODIERNO