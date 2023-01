MotoGp, Bagnaia: “Numero 1? Voglio omaggiare quanto fatto l’anno scorso”

Pecco Bagnaia, campione del mondo in carica della MotoGp, ha scelto di sostituire il proprio solito numero con l’1, possibilità riservata ai campioni del campionato precedente. “La scelta è stata complicata – ha affermato il nativo di Torino durante la presentazione della nuova Ducati Desmosedici –. È da tanto che non si vede il numero 1 in MotoGp, e io voglio accettare la possibilità per omaggiare quanto fatto l’anno scorso. Il 63 resterà sempre nel mio cuore, ma l’obiettivo è quello di tenere il numero 1 sulla moto per ancora tanto tempo”.

“Il 2022 è stata una stagione bellissima – ha dichiarato in seguito Enea Bastianini –. Adesso inizia una nuova avventura, la responsabilità di indossare la tuta rossa della Ducati non è indifferente. Faremo un bel lavoro, credo che ci sono le carte in regola per fare bene. Daremo il 100 percento e ci divertiremo”.