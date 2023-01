Premier League 2022/23: Kane firma la vittoria del Tottenham, 1-0 sul Fulham

Il Tottenham si prende la vittoria contro il Fulham, termina 1-0 la sfida del Craven Cottage valevole per la 21esima giornata della Premier League 2022/23. I padroni di casa giocano un buon match, procurandosi anche diverse occasioni da rete: la prima quella di Reed al 20esimo minuto, poi quella di Mitrovic al 25esimo, che non trova lo specchio della porta per un soffio, con una bella spizzata di testa. A firmare il gol del vantaggio e della vittoria è Kane al 46esimo: il capitano degli Spurs conclude con un bel tiro dal limite che insacca all’angolino basso di destra. La seconda frazione non è ricca di colpi di scena, ma Solomon tenta il tutto per tutto all’89esimo con un missile dal limite dell’area, reso nullo dalla parata di Lloris.