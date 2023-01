Inter, Calhanoglu: “Non siamo entrati bene in campo, adesso non possiamo sbagliare più”

Hakan Calhanoglu è intervenuto nel post gara di Empoli-Inter ai microfoni di Sky Sport: “Hanno mostrato una buona tecnica, e un buon gioco. Noi non siamo entrati bene come contro il Milan e in 10 poi è diventato difficile. Il campionato però è ancora lungo. Spiace tanto per i tifosi”. Poi ha concluso: “Tredici punti da recuperare sono tanti, ma noi dobbiamo ancora provarci e non sbagliare le partite come oggi”.