Golf, PGA Tour: Jon Rahm trionfa anche nel “The American Express”

Il “The American Express”, appuntamento del PGA Tour di golf, va a Jon Rahm, che dopo aver trionfato alle Hawaii può già festeggiare il secondo titolo del 2023. A La Quinta ha superato di un colpo l’americano Davis Thompson, 2/o con 262 (-26) davanti ai suoi connazionali Xander Schauffele e Chris Kirk, entrambi 3/i con 263 (-25). Occasione sprecata per Scottie Scheffler, che chiude in 11esima posizione e non riesce a superare nella classifica mondiale McIlroy.

“Tutto quello che posso dire è che sono felicissimo, per come sto giocando e per quanto sto vincendo. E’ vero che ho gli stessi titoli di Ballesteros sul PGA Tour, ma lui vinse cinque Major, tra cui tre volte il The Masters e due il The Open. Mentre io attualmente ho conquistato un solo evento del Grande Slam. Ribadisco che se gioco a golf il merito è di Ballesteros. Non solo per l’ammirazione che ho per lui ma perché mio padre si è appassionato a questo sport dopo la Ryder Cup del 1997 a Valderrama in cui Seve era il capitano del Vecchio Continente”, ha confessato il golfista spagnolo, che sale in terza posizione nel world ranking.