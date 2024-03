LIVE – Trento-Monza: gara-1 semifinali Playoff Superlega 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Trento-Monza, gara-1 della semifinale dei Playoff Scudetto della Superlega 2023/2024 di volley maschile. La formazione trentina, dopo aver battuto Modena in tre partite nei quarti di finale, ha potuto beneficiare di due settimane di riposo per preparare al meglio il nuovo turno della fase finale del campionato. Gli uomini di Fabio Soli scendono dunque sul campo di casa per conquistare subito un successo ed iniziare con il piede giusto anche questa serie. Dall’altra parte della rete c’è la formazione brianzola, che invece ha avuto la meglio a gara-5 contro Civitanova e dunque ha pochi giorni per recuperare prima di iniziare la semifinale. Gli uomini di Massimo Eccheli però non partono certo battuti e vanno a caccia di una grande prestazione nella difficile trasferta per provare subito ad avvantaggiarsi. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 31 marzo alla il T Quotidiano Arena di Trento. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di gara-1 Itas Trentino-Mint Vero Volley Monza delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

TRENTO – MONZA (inizia alle 18.00)

