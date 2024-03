LIVE – Trento-Civitanova: semifinale andata Champions League maschile 2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Trentino Itas-Cucine Lube Civitanova, semifinale di andata della Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley. La massima competizione continentale per club si avvicina alla conclusione e presenta ancora una volta un derby tutto italiano. La formazione di Fabio Soli, dopo aver eliminato Berlino senza troppi problemi, torna in campo per vincere davanti al proprio pubblico ed avvicinarsi così alla finale. Dall’altra parte della rete ci sono i cucinieri di Gianlorenzo Blengini, che ai quarti hanno superato l’Halkbank Ankara e non vogliono certo fermarsi ora. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 13 marzo alla ilT Quotidiano Arena di Trento. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Trento-Civitanova della Cev Champions League 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

TRENTO – CIVITANOVA (inizia alle 20.30)

