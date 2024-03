Basket, Europe Cup 2023/2024: Varese vola in semifinale, Nymburk ko anche al ritorno

L’Itelyum Varese si è qualificata per le semifinali della Fiba Europe Cup 2023/2024. Davanti al pubblico amico dell’Itelyum Arena i ragazzi di coach Bialaszewski hanno replicato la vittoria dell’andata anche nel ritorno dei quarti di finale, battendo i cechi dell’Era Nymburk con il punteggio di 91-76. Ancora 15 punti di vantaggio, esattamente come la scorsa settimana in Repubblica Ceca, in una partita che ha messo in evidenza la netta superiorità della compagine lombarda. A fine partita il tabellino vede cinque giocatori di Varese in doppia cifra: top scorer Gabe Brown con 17 punti, ma applausi anche per Nico Mannion che oltre ai 12 punti mette a referto 9 assist sfiorando la doppia doppia.

In semifinale Varese se la vedrà con i turchi del Bahcesehir College, che nella doppia sfida di quarti di finale ha eliminato il Porto senza particolari patemi. Andata il 27 marzo, mentre il ritorno andrà in scena il 3 aprile: stesse date anche per l’altra semifinale, che metterà di fronte i baschi del Surne Bilbao e i tedeschi del Niners Chemnitz.

La cronaca – Pronti, via ed è subito Mannion a suonare la carica per Varese con i primi due canestri del match e con l’assist per la tripla di Brown che vale il break del 12-5 iniziale con cui Nymburk si trova costretta al timeout dopo quattro minuti di gioco. Gli ospiti tornano sotto con buone percentuali dall’arco dei tre punti ma nel finale di primo quarto Varese allunga nuovamente e i tre liberi di Mannion valgono il 24-15 dopo i primi dieci minuti. Il vantaggio dei padroni di casa tocca anche la doppia cifra in avvio di secondo quarto, con Nymburk che comunque riesce a rimanere a contatto prima dell’intervallo lungo. Le schiacciate nel finale di McDermott e Brown consentono comunque a Varese di andare a riposo in vantaggio 45-35.

Il terzo quarto legittima la superiorità di Varese, con Moretti che trova ancora triple pesanti con cui porta i lombardi sul +14. Nymburk prova a reagire, ma non riesce a tornare sotto la doppia cifra di svantaggio e anzi Mannion propizia anche il +16 in favore dei suoi. Alla fine gli ultimi dieci minuti di partita iniziano sul punteggio di 67-54. Il quarto periodo diventa ben presto momento di rilassamento e festa per l’Itelyum Arena, con Varese che gestisce senza problemi la partita e Nymburk che ormai capisce di non avere più nessuna possibilità di ribaltare una situazione irrimediabilmente compromessa.