Volley maschile, Champions League: Trento vince contro Civitanova 3-1 nella semifinale di andata

Trento sfida nel proprio palazzetto Civitanova, vincendo per 3-1, per l’andata di semifinale di Champions League tutta italiana. La partita si dimostra altalenante. Nel primo set Trento ha successo su distanza, nel secondo è però Civitanova a vincere. Il terzo set torna nelle mani dei padroni di casa, proprio come il quarto. L’appuntamento per il match di ritorno è a giovedì 21 marzo, con Civitanova chiamata alla vittoria.

Il primo set di partita è divisibile in due fasi. Inizialmente il match si presenta combattuto, con Trento e Civitanova impegnati in una lotta punto a punto. Nella seconda metà però la Lube sembra perdere la sicurezza dimostrata in precedenza, commettendo diversi errori che portano Trento a vincere il parziale di misura per 25-17. Il secondo set segue un copione esattamente contrario. Civitanova si riscuote ed è Trento ora ad essere in difficoltà. I padroni di casa non riescono a rispondere agli avversari, collezionando una serie di mani out e palle che finiscono sul fondo. La formazione ospite, che aumenta la percentuale di attacchi vittoriosi e consolida le risposte, vince il parziale per 25-16. Il match non terminerà dunque prima del quarto set. Il terzo set inizia con una serie di scambi combattuti, che vede Civitanova conquistare il vantaggio. Nella seconda metà di parziale è però Trento a passare avanti, con la Lube che deve far fronte ad una nuova crisi. I trentini ne approfittano per portarsi in vantaggio e costruire un importante vantaggio. Il set va ai padroni di casa per 25-18. Nel quarto parziale, Trento trova l’iniziale vantaggio, ma viene poi sopraffatto da Civitanova. Sul finale però, Trento contro sorpassa e inizia un valzer punto a punto che potrebbe decidere la partita. Infine, i padroni di casa trovano la palla del 25-23, vincendo la partita per 3-1.