LIVE – Trento-Civitanova 3-0 (25-20, 25-20, 25-19): gara-5 finale Scudetto Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova, partita valevole per la quinta ed ultima giornata della finale Scudetto dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti tornano sul campo di casa dopo aver vinto gara-1 e gara-3, ma i cucinieri di Gianlorenzo Blengini vogliono imporsi per la prima volta in trasferta e difendere così il titolo. Si preannuncia nuovamente grande battaglia: chi si aggiudicherà vittoria e trofeo? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 17 maggio alla BLM Group Arena di Trento. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di gara-5 Trento-Civitanova della finale Scudetto dei Playoff Superlega 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

TRENTO – CIVITANOVA 3-0 (25-20, 25-20, 25-19)

_______________________________________________________

Terzo set – FINISCE QUI. TRENTO E’ CAMPIONE D’ITALIA, BATTUTO CIVITANOVA 3-0. 25-20, 25-20, 25-19.

Terzo set – Un solo punto, 24-17…

Terzo set – Ancora Michieletto, 21-16, Trento è sempre più vicina al titolo…

Terzo set – Restano i 3 punti di distanza: 18-15.

Terzo set – Errore in attacco di Lavia: 15-12.

Terzo set – Ancora uno straordinario Michieletto: 13-10.

Terzo set – Ace di Podrascanin: 9-6.

Terzo set – Attacco importante di Michieletto: 6-3.

Terzo set – Terzo set: 3-3.

Secondo set – Trento fantastico in questo finale: 25-20, e 2-0. Gara che potrebbe già essere vicina alla conclusione, ma ai padroni di casa non devono tremare le gambe…

Secondo set – Per la prima volta in questo set Trento è in vantaggio, e nella fase più importante: 19-17.

Secondo set – Come sotto: parità a 15.

Secondo set – Ritorna l’equilibrio: 12 pari.

Secondo set – Civitanova prende il controllo adesso: 6-9.

Secondo set – Si parte e subito equilibrio, 3 pari.

Primo set – E così è, a Trento il primo set: 25-20, 1-0.

Primo set – Trento vicinissimo al primo punto: 24-20.

Primo set – Distanza minima: 19-18.

Primo set – Ottimo muro di D’Heer: 17-14.

Primo set – Si rifà sotto Civitanova con Yant Herrera Marlon: 14-12.

Primo set – Errore in battuta di Nikolov: 13-8.

Primo set – Prende distanza Trento, Lube in difficoltà: 10-6.

Primo set – Cambia il parziale, ma non la distanza: 5-3.

Primo set – Subito doppio vantaggio casalingo: 2-0 per Trento.

Primo set – Partiti. Al via gara-5 tra Trento e Civitanova.