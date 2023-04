Calendario finale Scudetto Superlega 2022/2023 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo della finale dei Playoff Scudetto della Superlega 2022/2023 di volley maschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Grande attesa per la serie che assegnerà il titolo di Campione d’Italia. Le due formazioni si sfideranno nuovamente al meglio delle cinque partite: la prima a vincere tre confronti si aggiudicherà il trofeo.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, Rai Sport trasmetterà almeno una partita per ogni turno, offrendo anche la diretta streaming su Rai Play (palinsesto in via di definizione). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati le sfide con dirette testuali, cronache e risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della finale dei Playoff Scudetto della Superlega 2022/2023 con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Calendario finale Scudetto Superlega 2022/2023 (in aggiornamento)

GARA-1

DOMENICA 30 APRILE

18.00 Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2

GARA-2

GIOVEDI’ 4 MAGGIO

20.30 Vincente semifinale 2-Vincente semifinale 1

GARA-3

DOMENICA 7 MAGGIO

18.00 o 21.05 Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2

EVENTUALE GARA-4

MERCOLEDI’ 10 MAGGIO

Vincente semifinale 2-Vincente semifinale 1

EVENTUALE GARA-5

DOMENICA 14 MAGGIO

Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2