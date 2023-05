Volley, finale Scudetto Superlega 2022/2023: Trento è Campione d’Italia, battuto Civitanova in gara-5

Trento batte Civitanova in tre set, 25-20, 25-20, 25-19, in gara-5 e si porta a casa la finale scudetto della Superlega 2022/2023. Partita giocata meglio dai ragazzi di Lorenzetti, che letteralmente abbattono la squadra di Blengini senza particolari difficoltà. Decisivo il secondo set in cui Trento era avanti 22-19 e ha subito la rimonta della Lube perdendo il set ai vantaggi. La serie quindi si sposta e vedrà giocarsi l’atto finale a Trento in gara-5, in programma mercoledì 17 maggio.

Nel primo set Trento parte forte e sfrutta un momento di difficoltà di Civitanova per allungare e doppiare nel punteggio la squadra di Lorenzetti sul 6-3. Non in partita gli ospiti con Itas che si porta sul 17-14, non riuscendo mai ad allungare in maniera decisiva. Il vantaggio però rimane, e nonostante la Lube si rifaccia sotto, nel finale sono i padroni di casa a pigiare sull’accelleratore con Michieletto, mettendo praticamente in archivio il set. 25-20.

Secondo set combattuto con Trento che inizia a trovare continuità in attacco restando in scia di Citivanova nelle prime fasi del set per poi trovare un pareggio che dura tutta la parte centrale, con entrambe le squadre che arrivano allo scoglio del 20esimo punto praticamente sullo stesso piano. Come prima però, nel finale, è sempre l’Itas che dà lo strappo vincente, chiudendo il secondo set sullo stesso punteggio: 25-20.

Nel terzo set Civitanova non reagisce e, dopo il classico pareggio su 3 punti, rimane indietro praticamente per tutto il set, portando lo svantaggio fino alla fine, in un match mai davvero stato in discussione. Trento vince anche questo parziale, 25-19. 3-0 il finale, 3-2 nella serie. Civitanova ko. Trento è Campione d’Italia.