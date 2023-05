Playoff Superlega 2022/2023 volley: tutti i risultati

Tutti i risultati dei Playoff Scudetto della Superlega 2022/2023 di volley maschile. Dopo ventidue turni di regular season, il campionato entra nel vivo. Le migliori otto formazioni della classifica al termine della stagione regolare tornano infatti in campo per tenere vivo il sogno Scudetto. I quarti di finale si svolgono al meglio delle cinque partite, così come semifinali e finali per il primo e per il terzo posto (che assegneranno anche i posti per le Coppe europee della prossima stagione). Di seguito, l’esito di tutte le partite dei Playoff Scudetto della Superlega 2022/2023.

Risultati Playoff Scudetto Superlega 2022/2023

FINALE SCUDETTO

GARA-1

LUNEDI’ 1 MAGGIO

18.15 Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-23, 23-25, 25-23, 25-17)

GARA-2

GIOVEDI’ 4 MAGGIO

20.30 Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino 3-2 (25-21, 25-15, 19-25, 23-25, 17-15)

GARA-3

DOMENICA 7 MAGGIO

18.00 Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-17, 25-20, 25-16)

VENERDI’ 12 MAGGIO

20.30 Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino

FINALE 3° POSTO

GARA-1

DOMENICA 30 APRILE

18.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza-Allianz Milano 3-0 (25-17, 25-16, 25-22)

GARA-2

MERCOLEDI’ 3 MAGGIO

20.30 Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (24-26, 19-25, 23-25)

GARA-3

SABATO 6 MAGGIO

18.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza-Allianz Milano 3-0 (25-19 28-26 25-21)

SEMIFINALI

GARA-1

GIOVEDI’ 13 APRILE

Cucine Lube Civitanova-Allianz Milano 3-0 (25-17 25-22 25-17)

Itas Trentino-Gas Sale Bluenergy Piacenza 3-0 (25-23, 25-22, 25-18)

GARA-2

DOMENICA 16 APRILE

Allianz Milano-Cucine Lube Civitanova 3-2 (25-18 20-25 25-21 21-25 15-9)

Gas Sale Bluenergy Piacenza-Itas Trentino 1-3 (19-25 22-25 25-20 20-25)

GARA-3

MERCOLEDI’ 19 APRILE

Cucine Lube Civitanova-Allianz Milano 0-3 (23-25, 18-25, 24-26)

Itas Trentino-Gas Sale Bluenergy Piacenza 0-3 (23-25, 22-25, 20-25)

GARA-4

SABATO 22 APRILE

Allianz Milano-Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-23, 25-18, 19-25, 22-25, 7-15)

Gas Sale Bluenergy Piacenza-Itas Trentino 3-0 (25-21, 25-23, 25-23)

GARA-5

MARTEDI’ 25 APRILE

Cucine Lube Civitanova-Allianz Milano 3-1 (27-25, 25-22, 23-25, 27-25)

Itas Trentino-Gas Sale Bluenergy Piacenza 3-1 (18-25, 25-20, 25-17, 25-19)

QUARTI DI FINALE

GARA-1

SABATO 18 MARZO

18.00 Sir Safety Susa Perugia-Allianz Milano 3-0 (25-22, 25-15, 25-18)

DOMENICA 19 MARZO

18.00 Cucine Lube Civitanova-WithU Verona 0-3 (24-26, 29-31, 24-26)

18.00 Itas Trentino-Vero Volley Monza 3-2 (25-16, 25-21, 13-25, 18-25, 15-13)

18.00 Valsa Group Modena-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (25-19, 23-25, 25-19, 20-25, 15-11)

GARA-2

MERCOLEDI’ 22 MARZO

20.30 Allianz Milano-Sir Safety Susa Perugia 3-2 (27-25, 25-21, 21-25, 18-25, 15-12)

20.30 WithU Verona-Cucine Lube Civitanova 3-2 (24-26, 25-20, 20-25, 25-23, 15-11)

20.30 Vero Volley Monza-Itas Trentino 3-1 (25-21, 25-16, 23-25, 25-18)

20.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena 2-3 (25-19, 21-25, 25-22, 21-25, 13-15)

GARA-3

SABATO 25 MARZO

20.30 Itas Trentino-Vero Volley Monza 3-1 (22-25, 25-18, 25-19, 25-19)

DOMENICA 26 MARZO

17.00 Valsa Group Modena-Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (21-25, 22-25, 23-25)

17.00 Sir Safety Susa Perugia-Allianz Milano 3-1 (22-25, 30-28, 25-18, 25-20)

18.00 Cucine Lube Civitanova-WithU Verona 3-0 (25-17, 25-22, 28-26)

GARA-4

SABATO 1 APRILE

20.30 WithU Verona-Cucine Lube Civitanova 1-3 (25-20, 23-25, 26-28, 24-26)

DOMENICA 2 APRILE

18.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena 3-0 (25-20 25-21 25-20)

18.00 Allianz Milano-Sir Safety Susa Perugia 3-2 (25-15 19-25 19-25 28-26 15-13)

20.30 Vero Volley Monza-Itas Trentino 0-3 (22-25 20-25 19-25)

GARA-5

SABATO 8 APRILE

18.00 Cucine Lube Civitanova-WithU Verona 3-0 (25-19, 25-23, 25-23)

LUNEDI’ 10 APRILE

18.00 Sir Safety Susa Perugia-Allianz Milano 1-3 (25-18, 21-25, 27-29, 23-25)

18.00 Valsa Group Modena-Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-3 (25-19, 25-17, 20-25, 21-25, 12-15)

Risultati Playoff 5° posto

Finale

SABATO 13 MAGGIO

20.30 Sir Safety Susa Perugia-Vero Volley Monza

Semifinali

DOMENICA 7 MAGGIO

18.00 Sir Safety Susa Perugia-Valsa Group Modena 3-0 (25-18, 25-12, 25-17)

18.00 Vero Volley Monza-Pallavolo Padova 3-0 (25-23, 35-33, 25-14)

Girone

SABATO 15 APRILE

20.30 WithU Verona-Pallavolo Padova 3-0 (25-17, 25-11, 25-23)

DOMENICA 16 APRILE

18.00 Valsa Group Modena-Vero Volley Monza 2-3 (23-25, 19-25, 25-23, 25-22, 11-15)

MERCOLEDI’ 19 APRILE

19.30 Vero Volley Monza-Sir Safety Susa Perugia 0-3 (22-25, 22-25, 29-31)

20.30 Pallavolo Padova-Valsa Group Modena 3-2 (25-21, 22-25, 25-21, 26-28, 15-11)

SABATO 22 APRILE

19.30 Sir Safety Susa Perugia-WithU Verona 3-2 (25-15, 24-26, 22-25, 25-14, 15-6)

19.30 Vero Volley Monza-Pallavolo Padova 3-0 (25-21, 25-21, 25-22)

MARTEDI’ 25 APRILE

18.00 Sir Safety Susa Perugia-Valsa Group Modena 3-0 (25-22, 25-21, 34-32)

19.00 WithU Verona-Vero Volley Monza 0-3 (18-25, 17-25, 24-26)

DOMENICA 30 APRILE

18.00 Pallavolo Padova-Sir Safety Susa Perugia 3-1 (18-25, 26-24, 34-32, 25-18)

18.00 Valsa Group Modena-WithU Verona 3-1 (25-22, 18-25, 27-25, 25-23)

CLASSIFICA GIRONE

Sir Safety Susa Perugia 8pt (3V-1P) Q Vero Volley Monza 8pt (3V-1P) Q Pallavolo Padova 5pt (1V-3P) Q Valsa Group Modena 5pt (1V-3P) Q WithU Verona 4pt (1V-2P)

Risultati preliminari

GIOVEDI’ 16 MARZO – PRIMA GIORNATA

20.30 Top Volley Cisterna-Pallavolo Padova 0-3 (21-25, 22-25, 18-25)

GIOVEDI’ 23 MARZO – SECONDA GIORNATA

20.30 Top Volley Cisterna-Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-21, 25-21, 25-17)

DOMENICA 26 MARZO – TERZA GIORNATA

15.30 Gioiella Prisma Taranto-Pallavolo Padova 3-0 (28-26, 25-22, 25-17)

DOMENICA 2 APRILE – QUARTA GIORNATA

15.30 Pallavolo Padova-Top Volley Cisterna 3-0 (25-19, 25-22, 25-23)

SABATO 8 APRILE – QUINTA GIORNATA

18.00 Gioiella Prisma Taranto-Top Volley Cisterna 1-3 (25-20, 25-27, 16-25, 19-25)

MERCOLEDI’ 12 APRILE – SESTA GIORNATA

20.30 Pallavolo Padova-Gioiella Prisma Taranto 3-1 (25-13, 25-21, 22-25, 25-18)

CLASSIFICA PRELIMINARI