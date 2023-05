Internazionali BNL d’Italia 2023, si ferma Cerundolo: Ruud in semifinale a Roma per la terza volta di fila

Casper Ruud trova sempre il meglio di sé sui campi terra degli Internazionali BNL d’Italia: il numero 4 del mondo sconfigge Francisco Cerundolo e conquista l’accesso in semifinale per la terza volta conseutiva, dopo esserci riuscito anche nel 2020 e nel 2022 (nel 2021 non partecipò). Il norvegese, dopo un difficile inizio di stagione, si sta ritrovando alla grande e, nonostante un tabellone che gli ha messo sempre di fronte tennisti piuttosto ostici, ha sempre trovato le risposte alle domande che gli sono state poste e non ha assolutamente tradito le attese. 7-6 6-4 il punteggio con cui Ruud ha prevalso in un match dalla durata di 2 ore e 4 minuti, in cui l’argentino, giustiziere di Jannik Sinner negli ottavi di finale, non ha affatto sfigurato. Per il finalista in carica di Roland Garros, US Open e Nitto ATP Finals, adesso ci sarà l’ostacolo chiamato Holger Rune: Ruud è in vantaggio 4-0 nel computo degli scontri diretti, ma Rune è cresciuto tanto nel corso degli ultimi mesi e avrà sicuramente qualcosa di interessante da dire.