La diretta testuale live di Scandicci-Busto Arsizio, partita valevole per la quarta giornata di ritorno di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le toscane di Marco Gaspari, dopo la vittoria infrasettimanale di Champions League in Romania, tornano sul campo di casa per una nuova sfida di campionato. La Savino Del Bene Scandicci vuole conquistare il quattordicesimo successo in regular season per consolidare il secondo posto alle spalle dell’imbattuta Conegliano, ma non deve sottovalutare le avversarie.

Infatti, dall’altra parte della rete ci sono le farfalle, che nella gara di andata si erano imposte a sorpresa in quattro set all’esordio di coach Enrico Barbolini sulla panchina bustocca. L’Eurotek Uyba Busto Arsizio proverà dunque a ripetere quella straordinaria prestazione per continuare a macinare punti e magari migliorare la settima posizione. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 12 gennaio al Palalido di Milano. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Scandicci-Busto Arsizio della Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

SCANDICCI – BUSTO ARSIZIO (inizia alle 18.00)