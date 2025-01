Scandicci batte per 3-0 Busto Arsizio, ottenendo tre punti nella partita valida per la quarta giornata di ritorno di Serie A1 2024/2025. La Savino del Bene rimane distante sei punti da Conegliano, vincitrice per 3-0 contro Bergamo e ancora imbattuta. Successo anche per Novara, che a Roma chiude l’incontro in tre set e in classifica si trova terza, con però dodici punti da recuperare sulle ragazze di Santarelli. Pinerolo piega per 3-0 Firenze, cercando di chiudere il gap su Vallefoglia in classifica generale. In trasferta, brilla Perugia, che vince su Chieri per 1-3.

CRONACA SCANDICCI-BUSTO ARSIZIO

La partita si apre con un primo set che va in crescendo. Le due squadre non scendono in campo con un ritmo forsennato e il punteggio avanza in equilibrio. Dopo i primi scambi, Scandicci mette la freccia e sorpassa, con Busto Arsizio che sfrutta il primo time out sul 14-11. Le indicazioni di coach Barbolini non portano il risultato sperato e le farfalle fermano di nuovo il gioco poco più tardi, con il risultato sul 16-11. Le padrone di casa salgono in cattedra e gestiscono il resto del set, con Mingardi che si distingue per le buone azioni a muro. Le ragazze di Gaspari chiudono il parziale avanti per 25-20.

La situazione di Busto Arsizio si fa più difficile nel secondo set. Scandicci si presenta in campo con un ottimo ritmo sin dal primo momento. Herbots sigla un punto dopo l’altro e la Savino del Bene che si dimostra compatta. La squadra ospite chiama time out sul 13-8, con Barbolini che ferma di nuovo il gioco sul 17-10. Le indicazioni del tecnico non bastano a fermare Scandicci, che prende il largo con rapidità. Dopo appena venti minuti, il set si chiude con la vittoria della squadra di Gaspari per 25-14.

Il terzo set inizia con maggiore equilibrio e Busto Arsizio lotta punto a punto con le avversarie. La squadra ospite trova il vantaggio sul 7-8, portando Scandicci a chiamare il primo time out della serata. La squadra di Gaspari si ricompone in fretta e torna in cattedra, lasciando le ospiti all’inseguimento. Il match si chiude dopo circa un’ora e un quarto in campo ed è Carol che mette a terra il pallone che vale il 25-17. La Savino del Bene rimane così a contatto con Conegliano in classifica generale, da cui è separata per sei punti.

SUGLI ALTRI CAMPI

Conegliano domina su Bergamo, chiudendo l’incontro in tre set. Il primo parziale si mantiene equilibrato fino agli ultimi scambi, quando le ospiti danno lo strappo decisivo e chiudono per 22-25. Nel secondo set, Conegliano sale in cattedra e controlla il ritmo di gioco, andando a vincere per 20-25. L’incontro si chiude con il set numero tre, che vede Bergamo ancora nelle vesti dell’inseguitore. La squadra di Santarelli rimane imbattuta e mantiene la leadership della classifica a punteggio pieno.

Vittoria netta per Novara, che piega Roma per 3-0. Le zanzare controllano l’incontro, dominando il primo set. La formazione di casa non riesce a tenere il ritmo delle avversarie, con le ospiti che vincono il parziale di apertura per 14-25. Il secondo set è più equilibrato, con Roma che entra in partita e gioca punto a punto con le novaresi. Tutto viene deciso ai vantaggi, che consegnano lo 0-2 a Novara per 27-29. Il match si conclude con il terzo set, che vede le romane perdere terreno. La squadra in trasferta prende le redini del gioco e va a vincere per 17-25.

Pinerolo conquista tre punti in casa, battendo 3-0 Firenze. Le padrone di casa riescono a controllare l’intera partita, con il Bisonte che fatica in più momenti. Il primo set vede Pinerolo vincere per 25-21, con le toscane che perdono il contatto con le avversarie nel finale. La situazione delle padrone di casa si complica nel secondo set, con Pinerolo che prende il largo e chiude i giochi per 25-18. Il terzo si rivela essere l’ultimo set della serata. Pinerolo rimane avanti, con Firenze che però è a breve distanza. Il tentativo di rimonta delle ospiti non trova i risultati sperati e la formazione casalinga mette un punto fermo al match, vincendo in 25-22.

Perugia trionfa in trasferta, contro Chieri finisce 1-3. La partita si dimostra combattuta, con Perugia che riesce a strappare il primo set alle avversarie sul finale, vincendo per 23-25. Gli equilibri si spostano nel corso del secondo set, con le due squadre che però restano in grande equilibrio. E’ Chieri a uscire trionfante dagli ultimi scambi, firmando l’1-1 grazie a un 25-23. I perugini riescono a imporsi con maggiore decisione nel corso del terzo parziale, nel quale Chieri perde terreno. Il set si chiude 21-25, con i padroni di casa che affrontano il quarto parziale per rimanere in partita. La formazione ospite non lascia però spazio a una rimonta avversaria, gestendo il gioco con precisione e uno spirito deciso. Il set si chiude con un nuovo 21-25 e la vittoria di Perugia.

SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE – LA CLASSIFICA