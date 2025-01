Olimpia Milano e Reggio Emilia hanno dato vita a una partita epica nella 15^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket, il turno che chiude il girone di andata definendo anche il tabellone della Coppa Italia. Percentuali al tiro altissime per entrambe le squadre, soprattutto dall’arco, e al Forum finisce 108-106: tra i grandissimi protagonisti di serata, il solito Nikola Mirotic, che trova il suo nuovo record stagionale di punti (33). Agli ospiti, che hanno avuto anche la possibilità di vincere, non bastano i 24 punti di Kwan Cheatham (8/10 da tre!).

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

COME VEDERE LA SERIE A IN DIRETTA

IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A

Basket Serie A, cronaca Olimpia Milano-Reggio Emilia

Che i giocatori di entrambe le squadre avessero la mano caldissima lo si è capito dai primissimi istanti. Raffica di triple con Cheatham, Barford e Grant per gli ospiti e Mirotic e Mannion per la squadra di casa. L’Olimpia chiude bene l’area concedendo il tiro da tre a Reggio e trovando a sua volta spesso lo spazio per arrivare sotto canestro. Con il passare dei minuti, gli ospiti trovano le combinazioni giuste anche per aprire il pitturato con Faried e Gombauld, volando anche sul +6. A questo punto, la tripla di LeDay e i canestri di Brooks e Flaccadori riportano a contatto l’Olimpia (28-29). Milano fa male in transizione e, dopo il +2 ospite, ribalta sul 49-42 grazie a Mannion, che si mette in luce anche con una schiacciata roboante. Mirotic lavora bene sotto canestro e manda tutti negli spogliatoi sul 55-51.

Il ritmo non cala e anzi rimane altissimo anche nella ripresa, con Milano che riesce a creare un piccolo gap di due possessi, mantenendolo con Flaccadori e Mirotic dopo i tentativi di Gombauld e compagni. Il divario si allarga ulteriormente sul finale di terzo quarto grazie a Ricci e allo stesso Flaccadori (84-76). Sono Uglietti e Winston a riaccendere gli ospiti nei momenti chiave, con il primo che firma anche il jumper del sorpasso (102-103). Milano avanza con i liberi e con un canestro stratosferico di Shields, mentre Smith sbaglia il canestro del pareggio. A sua volta, l’Olimpia è imprecisa a gioco ferma e non riesce a chiudere il match, ma Winston fallisce la tripla della vittoria.

Le altre partite: Venezia vince sul campo di Cremona

Nella partita che ha aperto la domenica, Venezia vince in casa di Cremona per 78-86. Partita frizzante fin dai primi minuti, con i lagunari che sfruttano la fisicità a canestro mentre la Vanoli risponde con le triple di Davis e Willis. Non solo, proprio sfruttando la precisione dall’arco Cremona vola anche sul 24-15. Ennis, Kabengele e Moretti rimettono in partita la Reyer (26-21), mentre è Tessitori a suonare la carica nel secondo quarto anche nelle vesti di assist-man, come per la tripla di Moretti (30-31). Kabengele e Parks prendono il testimone e permettono a Venezia di andare al riposo sul 35-46. Zampini è l’uomo in più di Cremona nella ripresa aiutando i lombardi a portarsi anche sul -1, ma Wiltjer da tre rilancia i suoi. Venezia sfrutta gli errori di Jones e Dreznjak chiudendo i conti con Ennis.

Tutti i risultati della 15^ giornata

Sabato 11 gennaio

Ore 19:30 – Bertram Derthona Tortona – Givova Scafati 99-94

Ore 20:00 – Germani Brescia – Dolomiti Energia Trentino 83-77

Ore 20:30 – Trapani Shark – Banco di Sardegna Sassari 88-68

Domenica 12 gennaio

Ore 16:30 – Vanoli Basket Cremona – Umana Reyer Venezia 78-86

Ore 17:00 – EA7 Emporio Armani Milano – UNAHOTELS Reggio Emilia 108-106

Ore 18:15 – Openjobmetis Varese – Nutribullet Basket Treviso

Ore 19:00 – Pallacanestro Trieste – Estra Pistoia

Ore 20:45 – Virtus Segafredo Bologna – Napoli Basket