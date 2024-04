LIVE – Novara-Conegliano: gara-2 semifinale Playoff A1 Femminile 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Novara-Conegliano, gara-2 della semifinale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Dopo la sconfitta incassata nella tana delle pantere, la formazione di Lorenzo Bernardi vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per superare le avversarie e riaprire la serie. Le azzurre devono però essere più precise rispetto a gara-1 per mettere in difficoltà la corazzata veneta e tenere vivo il sogno.

Le pantere di Daniele Santarelli invece vanno a caccia dell’ennesimo successo stagionale per rimanere imbattute e chiudere subito i giochi per l’accesso all’atto conclusivo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? Verrà decretata la finalista o la serie si allungherà a gara-3? Si L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 10 aprile al Pala Igor di Novara. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale di gara-2 Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano dei Playoff Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

