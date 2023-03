LIVE – Halkbank Ankara-Civitanova: andata quarti Champions League maschile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Halkbank Ankara-Cucine Lube Civitanova, andata dei quarti di finale della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley. La formazione turca, vincitrice della pool B, vuole sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi in vista del ritorno in Italia. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini, reduci dal primo posto nel girone C, vanno invece a caccia di punti in una trasferta da non sottovalutare. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 italiane di martedì 7 marzo alla TVF SC Baskent Sports Hall di Ankara, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Halkbank Ankara-Civitanova dei quarti di finale della Champions League maschile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE

IL REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

HALKBANK ANKARA – CIVITANOVA (inizia alle 17.00)