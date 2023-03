Champions League volley maschile 2022/23, andata quarti di finale: Civitanova sconfitta da Ankara in quattro set

Termina 3-1 (21-25, 25-20, 25-23, 25-21)il match tra Halfbank Ankara e Cucine Lube Civitanova, partita valida per i quarti di finale d’andata di Champions League Volley maschile 2022/23. Serata difficile per i ragazzi di coach Blengini, che tornano sconfitti dalla trasferta turca e adesso dovranno ribaltare la situazione nel match di ritorno. Tanti errori per la Lube, che non sfrutta i 26 errori al servizio degli avversari e adesso dovrà vincere in tre set in casa oppure vincere a sua volta in quattro set per poi giocarsi il tutto per tutto al golden set. Il match di ritorno è in programma mercoledì 15 marzo alle ore 20:30.

La partita inizia con un grande avvio dell’Halfbank Ankara, che parte subito con grande ritmo ed intensità in campo. I turchi così si portano subito avanti, con un grande Nimir in zona offensiva. Civitanova però, dopo le difficoltà iniziali, pian piano si rialza, grazie soprattutto all’ottimo rendimento in attacco di Zaytsev. Da metà parziale in poi così la squadra italiana realizza l’allungo decisivo, anche per merito di tantissimi muri di De Cecco, e vince il set sul 21-25. Dopo un primo set ad alti ritmi, le due squadre rifiatano un po’ nella fase iniziale e centrale del secondo parziale. Tanti infatti sono gli errori in battuta, sia da una parte che dall’altra, e l’alternanza di punti fa da padrona nel set. Nel finale però i ritmi tornano ad alzarsi e Halfbank ha la meglio, con diversi attacchi vincenti e sfruttando alcuni errori in battuta di Civitanova. I turchi così ristabiliscono la parità nei set, vincendo 25-20.

Si giunge così al terzo set, il cui avvio è tutto di marca italiana. Civitanova infatti prova ad allungare, con diversi attacchi di Yant e muri di De Cecco. Halfbank però con pazienza ritrova la precisione offensiva, con Nimir e un efficace Ma’a in battuta. I turchi così a metà set ritrovano la parità e si ritorna in equilibrio. Il terzo parziale allora si decide per pochi punti, ma decisivi, che portano Halfbank a vincerlo per 25-23. In avvio di quarto set lavora bene il muro di Civitanova, che sale sul 9-7 ma continua a non trovare continuità con diverse imprecisioni evitabili. Un controparziale dei turchi, con Chinenyeze murato due volte, consente ai padroni di casa di portarsi avanti 12-9. Tanti errori da una parte e dall’altra, ma ancora una volta nel momento decisivo la ricezione di Civitanova non va e così Ankara allunga fino al 25-21 che pone fine alle ostilità.