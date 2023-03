Lazio-Az, che gol di Pedro: assist di Zaccagni, è 1-0 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 3

La Lazio è in vantaggio. Nel match contro l’Az Alkmaar, valevole per l’andata degli ottavi di finale della Conference League 2022/2023, i biancocelesti trovano la rete del vantaggio grazie ad una bella azione individuale di Mattia Zaccagni che se ne va sulla fascia sinistra e mette al centro un pallone invitante che Pedro trasforma in una meravigliosa rete. Girata volante e 1-0. Ecco il video del gol.