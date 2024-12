La diretta testuale live di Conegliano-Tianjin, finale per il primo posto del Fivb Mondiale per Club 2024 di volley femminile. Le pantere di Daniele Santarelli, imbattute in stagione (tra Supercoppa, campionato, Champions League e Mondiale), sono pronte a lottare per l’ennesimo trofeo. La corazzata veneta si è aggiudicata il 25esimo trofeo della sua storia trionfando nella Supercoppa dello scorso settembre ed ora vuole arricchire ulteriormente la bacheca. Wolosz e compagne sono arrivate in questa loro quarta finale iridata travolgendo Milano nel derby italiano di semifinale. Le pantere non hanno concesso alcun set alle avversarie incontrate finora ed ora vogliono completare l’opera per conquistare il terzo titolo nella competizione.

Prima finale storica, invece, quella conquistata dalle cinesi guidate da Fang Chen. Le padrone di casa hanno ben sfruttato il tifo del proprio pubblico, approdando all’atto conclusivo da imbattute. Il Tianjin ha perso un solo set nel torneo, nella semifinale vinta 3-1 contro le brasiliane del Dentil Praia Clube. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà l’ambito trofeo? L’appuntamento è per le ore 12.30 italiane di domenica 22 dicembre al Huanglong Sports Center di Hangzhou, in Cina. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Tianjin Bohai Bank della competizione iridata per club di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

CONEGLIANO A CACCIA DEL TERZO TITOLO IRIDATO, MILANO PER IL PODIO

MONDIALE PER CLUB: PARTECIPANTI, CALENDARIO COMPLETO E TV

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

CONEGLIANO – TIANJIN (inizia alle 12.30)