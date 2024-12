Ancora grande Italia in quel di Winterleiten, dove questo fine settimana si è aperta la Coppa del Mondo di slittino su pista naturale. Dopo i sette podi di ieri, quest’oggi la squadra azzurra è andata a vicina a ripetersi, riuscendo a salire ben sei volte sul podio tra singolo maschile, singolo femminile e doppio. Concede il bis Evelin Lanthaler, che dopo essersi aggiudicata la prima gara stagionale andata in scena ieri, quest’oggi si è ripetuta con un crono complessivo di 2:02.62. La detentrice della Coppa del Mondo, competizione che ha vinto ben otto volte nel corso della sua carriera, ha preceduto l’austriaca Tina Unterberger, giunta all’arrivo con più di un secondo di distacco dall’azzurra. Si tratta del 53esimo successo in carriera per la campionessa italiana.

La squadra italiana non ripete la clamorosa tripletta di ieri, ma piazza comunque ben sue tre rappresentanti in top-5. Sul terzo gradino del podio, dopo il secondo posto in gara-1, ci sale Tina Stuffer, mentre Daniella Mittermait, ieri terza, oggi finisce in quinta posizione dietro all’altra austriaca Riccarda Ruetz. Piazzamento in top-10 anche per la quarta azzurra in finale, ovvero Lotte Mulser. Tra le prime dieci anche la tedesca Lisa Walch in sesta posizione, poi le austriache Toni e Miller e l’altra teutonica Holland-Moritz.

BIS ANCHE PER SHEIKL

E concede il bis anche l’austriaco Michael Scheikl nella gara maschile, in cui come ieri riesce a piazzarsi davanti al nostro Alex Oberhofer, ancora secondo classificato. C’è anche un altro azzurro sul podio: ieri era stato Fabrian Brunner, oggi è toccato a Florian Clara conquistare la terza posizione, proprio davanti a Brunner e a Daniel Gruber per un totale di quattro azzurri tra la seconda e la quinta piazza. Tra la sesta e la decima posizione troviamo i due sloveni Ziga e Vid Kralj, i due austriaco Fabian Achenrainer e Sebastian Feldhammer e nel mezzo, in ottava posizione, l’elvetico Stefan Federer.

Da segnalare che si erano ben comportante anche le altre due azzurre in gara Nadine Staffler e Jenny Castiglioni, rispettivamente ottava e nona nella prima run. Per regolamento, però, una nazione non può avere più di quattro sue atlete ammesse alla seconda run e quindi le due sono state costrette ad alzare bandiera bianca poiché giunt dietro a Lanthaler, Stuffer, Mulser e Mittermair. Stessa sorte capitata nella gara maschile a Patrick Pigneter e Matthias Lambacher.

Nel doppio è arrivata invece l’affermazione della coppia austriaca formata da Maximilian Pichler e Nico Edlinger, che hanno chiuso la loro prova in 1:04.55 precedendo le due coppie azzurre in gara. Secondo gradino del podio per Tobias Paur e Andreas Hofer in 1:05.61, mentre in terza posizione si sono piazzati Matthias e Peter Lambacher con un crono di 1:05.86. Fuori dal podio il tandem slovacco composto da Peter e Dominik Neupauer e la formazione rumena Andrei Viorel Deac/Cornel Alexandru Coca. A chiudere la top-10 gli slovacchi Halcin, i finlandesi Guzeloglu/Erkoskun, i cechi Hasek/Rydl e le due compagini polacche Kwiecinski/Hudy e Plonka/Dawidowski.

I RISULTATI DI DOMENICA 22 DICEMBRE

SINGOLO FEMMINILE

1. Evelin Lanthaler (ITA) 2:02.62

2. Tina Unterberger (AUT) 2:03.80

3. Nina Stuffer (ITA) 2:04.24

4. Riccarda Ruetz (AUT) 2:04.35

5. Daniela Mittermair (ITA) 2:04.71

6. Lisa Walch (GER) 2:05.10

7. Lotte Mulser (ITA) 2:05.31

8. Naomi Thoni (AUT) 2:06.68

9. Carina Miller (AUT) 2:07.59

10. Ruby Carla Holland-Moritz (GER) 2:11.91

SINGOLO MASCHILE

1. Michael Scheikl (AUT) 2:00.82

2. Alex Oberhofer (ITA) 2:01.10

3. Florian Clara (ITA) 2:01.15

4. Fabian Brunner (ITA) 2:01.25

5. Daniel Gruber (ITA) 2:01.36

6. Ziga Kralj (SLO) 2:01.89

7. Fabian Achenrainer (AUT) 2:02.38

8. Stefan Federer (SUI) 2:02.46

9. Vid Kralj (SLO) 2:02.62

10. Sebastian Feldhammer (AUT) 2:02.77

DOPPIO

1. Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT) 1:04.55

2. Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) 1:05.61

3. Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA) 1:05.86

4. Peter Neupauer/Dominik Neupauer (AUT) 1:07.54

5. Viorel Andrei Deac/Cornel Alexandru Coca (ROU) 1:07.56

6. Gabriel Halcin/Samuel Halcin (SVK) 1:07.65

7. Isa Guzeloglu/Coskun Ercoskun (FIN) 1:08.04

8. Tomas Hasek/Davi Rydl (CZE) 1:11.31

9. Wojciech Kwiecinski/Patryk Hudy (POL) 1:11.38

10. Konrad Plonka/Nikolas Dawidowski (POL) 1:18.54