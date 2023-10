LIVE – Civitanova-Monza 0-1 (23-25, 9-10): Superlega 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Cucine Lube Civitanova-Vero Volley Monza, partita valevole per la prima giornata della Superlega 2023/2024 di volley maschile. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini vogliono iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione conquistando un successo davanti al proprio pubblico. Non è però scontato superare la formazione brianzola di Massimo Eccheli, che va a caccia subito di punti importanti su un campo molto difficile. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 22 ottobre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Civitanova-Monza della Superlega 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

CIVITANOVA – MONZA 0-1 (23-25, 8-10)

SECONDO SET – Pazzesco Maar. Terzo ace di fila e +2 Monza, 8-10

SECONDO SET – Ace di Maar. Monza aggancia gli avversari sull’8-8.

SECONDO SET – In rete il servizio di Szwarc. La Cucine Lube consolida il proprio vantaggio. 8-5

SECONDO SET – Muro di Diamantini e time out Vero Volley. 5-2

SECONDO SET – Al via il secondo set. Subito doppio vantaggio Lube dopo un tocco del muro di Monza. 4-2

PRIMO SET MONZA! Con un ace nel momento più opportuno, la Vero Volley conquista la frazione per 25-23 e mette in discesa la gara. Urge una reazione per la Lube.

PRIMO SET – Set point Vero Volley, 23-24

PRIMO SET – Ancora tutto in equilibrio quando manca sempre meno al termine del parziale. 22-22

PRIMO SET – Prodigioso Zaytsev. Suo il punto del 20-20.

PRIMO SET – La reazione di Civitanova invece arriva, così come arriva un sacrosanto time out per Monza. 18-19

PRIMO SET – Time out Blengini. La Lube non riesce in alcun modo a ricucire il gap. 16-19

PRIMO SET – Tanti errori al servizio. Sempre avanti Monza, che sta giocando meglio finora. 14-17

PRIMO SET – Errore in battuta per Monza, riscattato immediatamente dal solito Szwarc. La Vero Volley resta al comando, 12-15

PRIMO SET – Szwarc risponde a Chinenyeze. 10-13

PRIMO SET – Takahashi e Szwarc regalano il +3 a Monza. Che inizio! 7-10

PRIMO SET – Doppio vantaggio Lube, ma gli ospiti rispondono presenti. 5-5

PRIMO SET – Grande equilibrio in avvio. 3-3

PRIMO SET – Si comincia, buon divertimento!

17.55 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale di Modena-Milano. Tra poco si parte!