L’Aston Villa non si ferma, 4-1 al West Ham. Zaniolo in campo per 76′

L’Aston Villa di Nicolò Zaniolo vince ancora. La squadra di Unai Emery batte 4-1 il West Ham e si porta a 19 punti in classifica, a -1 da Tottenham (una gara in meno) e Liverpool. Al 30′ è stato Douglas Luiz a sbloccare il risultato ed è sempre il centrocampista brasiliano, al 52′, a siglare la rete del 2-0 su rigore. Il West Ham accorcia le distanze al 56′ con Bowen, ma al 74′ McGinn riporta a distanza di sicurezza l’Aston Villa. Titolare Nicolò Zaniolo, sostituito al 76′ da Leon Bailey. Proprio il giamaicano ha realizzato la rete del definitivo 4-1 all’89’. Resta a 14 punti il West Ham che non riesce ad operare il sorpasso sul Manchester United.