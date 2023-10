Lazio, lavoro di scarico a Formello: testa già alla sfida contro il Feyenoord

Una seduta di scarico per i titolari della vittoria contro il Sassuolo prima di iniziare a mettere la testa sulla Champions League e alla sfida con il Feyenoord. La Lazio di Sarri è tornata a lavorare nel quartiere generale di Formello seppur solo per un allenamento blando con Castellanos, Guendouzi, Rovella, Lazzari e Marusic si siano fermati a svolgere lavoro supplementare. Prima del volo per Rotterdam ci sono due sedute, serviranno per togliere gli ultimi dubbi a partire da Immobile, che potrebbe tornare titolare. Due allenamenti ancora, poi sara già tempo di dedicarsi alla sfida che potrebbe essere decisiva per il cammino in Champions.