Volley, Superlega 2023/2024: Monza espugna l’Eurosuole Forum, Civitanova ko 3-0

Impresa della Vero Volley Monza, che nella partita valevole per la prima giornata della Superlega 2023/2024 di volley maschile, espugna l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Battuti con il punteggio di 0-3 (23-25, 21-25, 22-25) i vice-campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova, protagonisti di una prestazione da dimenticare. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini non sono riusciti a contrastare gli avversari, trascinata da un super Szwarc (miglior realizzatore della serata con 17 punti), ma anche da Takahashi e Maar (15 punti a testa), capitolando in maniera sorprendente. Sorride invece la formazione brianzola di Massimo Eccheli, che sbanca un campo difficile ed inaugura al meglio la nuova stagione.

CRONACA – Partenza sprint di Monza, che si porta in vantaggio già nelle battute iniziali e mette alle corde gli avversari, costretti a ricucire il gap. Un compito non facile per la Cucine Lube, che fatica in ricezione e soprattutto fatica a contenere Szwarc. Ciononostante riesce comunque a ristabilire la parità, salvo tornare in svantaggio nel finale e cedere il primo set per 25-23.

Nel secondo parziale invece è Civitanova a partire meglio, ma un’incredibile serie al servizio di Maar, con ben tre ace consecutivi, ribalta la situazione. I cucinieri provano a reagire, ma la Vero Volley consolida il proprio vantaggio e resta al comando fino alla fine, continuando ad esprimere una pallavolo solida ed efficace e rifilando un sonoro 25-21 agli avversari.

Sotto 0-2 e senza più possibilità di sbagliare, i ragazzi di Blengini inaugurano il terzo set in maniera positiva, portandosi in vantaggio e dando l’impressione di poter dar vita ad una rimonta. Monza però non resta a guardare e soprattutto non si disunisce, riuscendo passo dopo passo a ricucire il gap e ristabilire la parità. Un parziale di 4-0 fa sognare la Vero Volley, ma un contro-parziale di 6-1 rinvigorisce la squadra di casa, che si porta dal -4 al -1. Con le due squadre punto a punto, ciò che di fatto decide la gara è un lunghissimo videocheck. De Cecco pesta la linea e dal 23-23 si passa al 24-22 Monza, che chiude già al primo match point e firma una prestigiosa vittoria.