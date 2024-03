Curling, Mondiali 2024: l’Italia batte anche la Danimarca e sogna la semifinale

L’Italia continua a vincere. Ai Mondiali di curling femminili, in corso di svolgimento in Canada, la Nazionale femminile composta da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) nel ruolo di alternate, batte la Danimarca per 8-6 e rafforza il secondo posto nel round robin (le prime due squadre voleranno in semifinale, dalla terza alla sesta si giocheranno i due spareggi per gli altri due posti.

Tutto facile per la compagine tricolore, che ha sovrastato quella scandinava sin dal principio: 3-0 il punteggio dopo due end e 6-2 dopo sei parziali. Alfine, le azzurre si sono imposte 8-6, incamerando la settima vittoria in otto match. La situazione consente di guardare con assoluta fiducia al passaggio del turno, riservato alle prime sei classificate del girone. A questo punto l’obiettivo diventa quello di chiudere il Round Robin in prima o seconda posizione, in maniera tale da ottenere il pass diretto per la semifinale, evitando il cosiddetto “qualification Game”. Giovedì 21 marzo l’Italia si cimenterà nella nona e nella decima partita di round robin. Alle 13.00 europee verrà affrontata la Norvegia, mentre dalle 23.00 sarà la volta della Turchia.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE

Canada 7V-0P

Italia 7V-1P

Svizzera 6V-2P

Corea del Sud 5V-2P

Danimarca 5V-3P

Svezia 5V-3P

Norvegia 3V-5P

Giappone 3V-5P

Scozia 3V-5P

Usa 2V-5P

Turchia 2V-6P

Nuova Zelanda 1V-6P

Estonia 1V-7P