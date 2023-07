LIVE – Italia-Slovenia 1-0 (25-13, 17-17): VNL maschile 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Slovenia, partita valevole per la Week 3 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) maschile 2023. Dopo le vittorie contro Brasile e Canada, gli uomini di Fefé De Giorgi tornano in campo per conquistare altri punti e guadagnare posizioni in classifica in vista delle Finals. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione slovena, avversario sempre ostico. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 9.00 italiane di venerdì 7 luglio alla Mall of Asia Arena di Pasay City, nelle Filippine. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Slovenia della VNL maschile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – SLOVENIA 1-0 (25-13, 17-17)

__________________________________________________________

SECONDO SET – Contro-sorpasso della Slovenia. 16-17

SECONDO SET – Attacco vincente di Romanò. 14-13

SECONDO SET – Gli azzurri completano la rimonta grazie a Michieletto. Agganciata la Slovenia sull’11-11.

SECONDO SET – A segno Russo. L’Italia dimezza lo svantaggio, 8-10

SECONDO SET – Allungo Slovenia, con Urnaut che mette a terra il punto del +3. Time out De Giorgi, 5-8

SECONDO SET – L’asse Giannelli-Galassi confeziona il quinto punto per gli azzurri. 5-5

SECONDO SET – Tre punti di fila per l’Italia, che torna avanti dopo lo svantaggio iniziale. 3-2

PRIMO SET ITALIA! La chiude Galassi per il 25-13. Set totalmente dominato dagli azzurri, che hanno travolto la Slovenia.

PRIMO SET – Sono ben 11 i set point in favore dell’Italia. 24-13

PRIMO SET – Il ct sloveno prova a scuotere i suoi con un time out. L’Italia, però, è a un passo dal set. 19-11

PRIMO SET – Ennesimo muro azzurro con Russo. Sta dilagando la Nazionale azzurra. 16-9

PRIMO SET – La Slovenia accorcia le distanze con Stern e Cebulj. 12-8

PRIMO SET – Altro muro, stavolta di Michieletto. Che avvio degli azzurri, 10-6

PRIMO SET – Muro di Lavia e sorpasso Italia. 6-5

PRIMO SET – Ace di Cebulj. 2-4

PRIMO SET – A segno Giannelli. 2-2

PRIMO SET – Si parte, buon divertimento!

8.55 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale della sfida Italia-Slovenia. Tra poco si comincia.