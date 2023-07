F1, Leclerc non si nasconde: “Voglio diventare campione del mondo con la Ferrari”

In un’intervista rilasciata alla Stampa, Charles Leclerc ha messo in chiaro il suo obiettivo in Formula 1: “Voglio diventare campione del mondo con la Ferrari. Non so quando né se ce la farò, ma il giorno in cui mi ritirerò voglio essere certo al 200% di aver fatto tutto il possibile“. Il pilota monegasco ha dunque tranquillizzato i tifosi della Rossa in merito alla sua permanenza: “Ci sono mille ragioni per restare. Personalmente ho sempre amato la Ferrari, di cui sono tifoso: credo che già questo sia un motivo più che valido“.

Leclerc ha poi toccato tanti altri temi: “Non so quando supereremo Verstappen e non voglio dare un tempo massimo. Attualmente la nostra velocità non è paragonabile a quella della Red Bull, ma nelle ultime gare abbiamo fatto tanti passi avanti. Stiamo lavorando bene e sono fiducioso che, nel medio termine, riusciremo a superarli. Scambio tra me ed Hamilton? Non ne sapevo nulla, ma è stato smentito“.

“Non ho mai dubitato del mio talento. Ritrovo velocemente la fiducia e ogni volta che lavoro su un punto debole miglioro in fretta – ha proseguito il monegasco – Con Vasseur ho una relazione onesta e diretta. Ci conosciamo da tanto tempo, quindi mi conosce come persona e come pilota. Ci diciamo le cosa senza paura né giri di parole. Elkann? E’ venuto a vederci in Austria e abbiamo parlato della situazione attuale, ma anche degli obiettivi futuri“.