VNL maschile 2023: l’Italia batte 3-0 la Slovenia e stacca il pass per le Finals

Nella partita valevole per la Week 3 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) maschile 2023, l’Italia sconfigge con un netto 3-0 (25-13, 25-22, 25-17) la Slovenia e si qualifica per le Finals di Danzica. Dopo le vittorie contro Brasile e Canada, gli uomini di Fefé De Giorgi completano l’opera contro Mozic e compagni, conquistando i punti decisivi per garantirsi un piazzamento tra le prime otto. Alla Mall of Asia Arena di Pasay City, nelle Filippine, è dominio totale per l’Italia, che disinnesca al meglio un’avversaria ostica come la Slovenia e centra l’ottava vittoria della competizione.

TABELLONE FINALS: GLI ACCOPPIAMENTI

LE SQUADRE QUALIFICATE ALLE FINALS

PROGRAMMA WEEK 3 VNL MASCHILE 2023: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO COMPLETO VNL MASCHILE 2023: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO ITALIA VNL MASCHILE 2023: DATE, ORARI E TV

REGOLAMENTO VNL 2023: LA FORMULA

VNL MASCHILE 2023: RISULTATI E CLASSIFICA

PROGRAMMA AMICHEVOLI 2023 ITALIA MASCHILE: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CRONACA – Ottimo avvio dell’Italia, che fin da subito ottiene un vantaggio significativo e dilaga nel primo set, impedendo agli avversari di opporre resistenza. Particolarmente efficiente a muro i ragazzi di De Giorgi, che creano grossi problemi alla Slovenia e s’impongono per 25-13. Il punto decisivo lo mette a referto Galassi. Il secondo parziale, invece, è l’unico equilibrato e a partire meglio è la Slovenia, che vola sul +3 costringendo De Giorgi a chiamare un time out. Gli azzurri ritrovano però il filo ben presto e, dopo aver agganciato i rivali, operano il sorpasso. L’allungo decisivo arriva grazie a un muro di Lavia sul 22-21, che spiana la strada per il 25-22 finale. Infine, non c’è storia neppure nella terza frazione, in cui la Slovenia resta in scia solo nelle battute iniziali, prima di disunirsi e cedere il passo. L’Italia invece resta concentrata fino alla fine e prevale per 25-17.