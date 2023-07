LIVE – Italia-Croazia 2-0 (25-14, 25-17, 7-6): VNL femminile 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Croazia, partita valevole per la Week 3 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023. Dopo le sfide contro Brasile e Canada (entrambe terminate al tie-break), le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per conquistare un successo importante in ottica qualificazione alle Finals. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione croata, che vuole crescere e provare a strappare qualche punto. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 8.00 italiane di sabato 1 luglio al Palasport Huamark di Bangkok, in Thailandia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Croazia della VNL femminile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – CROAZIA 2-0 (25-14, 25-17, 7-6)

TERZO SET – Due muri consecutivi di Samadan. Mazzanti chiama time-out: 7-6

TERZO SET – Ace di Danesi. Si prova la fuga: 7-2

TERZO SET – Parallela di Villani: 6-2

TERZO SET – Ancora Nwakalor: 5-1

TERZO SET – A segno Nwakalor: 4-1

TERZO SET – Danesi risponde presente dopo un errore di Nwakalor: 1-1

SECONDO SET ITALIA 25-17

SECONDO SET – Ace di Degradi a chiudere la fazione: 25-17

SECONDO SET – Sette palle set Italia: 24-17

SECONDO SET – Prova rifarsi un po’ sotto la Croazia: 22-17

SECONDO SET – Pipe di Degradi: 17-8

SECONDO SET – Gran schiacciata di Nwakalor: 16-8

SECONDO SET – Primo tempo di Nwakalor: 15-8

SECONDO SET – Degradi con la parallela: 10-4

SECONDO SET – Mette giù l’attacco Degradi: 9-4

SECONDO SET – A segno Nwakalor: 8-3

SECONDO SET – Mani out di Omoruyi: 7-2

SECONDO SET – Croazia subito costretta al time-out: 4-1

SECONDO SET – Muro di Nwakalor: 1-0

PRIMO SET ITALIA 25-14

PRIMO SET – Errore Croazia in battuta: 25-14

PRIMO SET – Ben dodici palle set: 24-12

PRIMO SET – Ace Degrade: 23-10

PRIMO SET – Attacco di Nwakalor: 22-10

PRIMO SET – Muro Nwakalor: 20-8

PRIMO SET – Errore alla battuta delle croate: 16-8

PRIMO SET – Ace Mazzaro: 15-7

PRIMO SET – Muro Danesi su Karatovic: 13-7

PRIMO SET – Primo tempo di Mazzaro: 10-6

PRIMO SET – Ancora Bosio costringe la Croazia al time-out: 9-6

PRIMO SET – Muro Bosio: 7-6

PRIMO SET – Questa volta va a segno: 6-6

PRIMO SET – Un paio di errori di Omoruyi: 5-6

PRIMO SET – Nwakalor non sbaglia: 5-3

PRIMO SET – Primo punto per Omoruyi: 4-3

PRIMO SET – Primo tempo di Mazzaro: 3-2

PRIMO SET – Degradi pesta la linea dei nove metri in battuta: 1-1

PRIMO SET – Sylvia Nwakalor realizza il primo punto: 1-0

08:00 – Buongiorno, amici di Sportface. Un’altra mattinata con le azzurre, che scenderanno in campo a breve contro la Croazia.