Italia-Croazia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming VNL femminile 2023

Tutto pronto per Italia-Croazia, partita valevole per la Week 3 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023. Dopo le sfide contro Brasile e Canada (entrambe terminate al tie-break), le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per conquistare un successo importante in ottica qualificazione alle Finals. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione croata, che vuole crescere e provare a strappare qualche punto. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 8.00 italiane di sabato 1 luglio al Palasport Huamark di Bangkok, in Thailandia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Croazia della VNL femminile 2023.

STREAMING E TV – La partita Italia-Croazia della VNL femminile 2023 sarà visibile sulla piattaforma della federazione internazionale volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento, ma anche in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena (canali visibili in streaming su Sky Go e Now). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.