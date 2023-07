Pallanuoto, SuperFinal World Cup maschile 2023: Italia domina 20-2 la Romania e va in semifinale

Parte con un successo il cammino del Settebello nella SuperFinal World Cup maschile 2023 di pallanuoto. Archiavite le prime due fasi del torneo, gli azzurri del ct Sandro Campagna si sono presentati al campus della University of Southern California di Los Angeles, dove hanno disposto facilmente della Romania nei quarti di finale per 20 a 2. Un match completamente dominato come testimonia il punteggio, con Di Fulvio, Fondelli, Cannella, Di Somma, Iocchi Gratta tutti protagonisti con tre reti ciascuno. Ora il Settebello tornerà in vasca nella notte italiana tra sabato e domenica contro gli Stati Uniti.

