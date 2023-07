LIVE – Italia-Canada 0-0 (21-11): VNL maschile 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Canada, partita valevole per la Week 3 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) maschile 2023. Dopo aver affrontato il Brasile e aver osservato una giornata di riposo, gli uomini di Fefé De Giorgi tornano in campo per conquistare altri punti e guadagnare posizioni in classifica. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione canadese, reduce dalla sfida contro l’Olanda. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 9.00 italiane di giovedì 6 luglio alla Mall of Asia Arena di Pasay City, nelle Filippine. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Canada della VNL maschile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – CANADA 0-0 (21-11)

PRIMO SET – Muro Giannelli: 21-11

PRIMO SET – Vincente di Romanò: 20-11

PRIMO SET – Ennesimo primo tempo di Galassi: 18-10

PRIMO SET – Pipe Michieletto: 17-10

PRIMO SET – Ace Russo: 15-10

PRIMO SET – Altri due punti di Michieletto: 14-10

PRIMO SET – Primo tempo Russo: 12-8

PRIMO SET – A segno Hoag: 11-8

PRIMO SET – Primo time-out del match.

PRIMO SET – Galassi con il primo tempo: 10-6

PRIMO SET – Ace Romanò: 9-5

PRIMO SET – Primo tempo Galassi: 8-5

PRIMO SET – Vincente di Lavia dopo l’errore dei canadesi in battuta: 6-4

PRIMO SET – Demanyenko risponde a Romanò: 4-4

PRIMO SET – Primo punto in attacco con Michieletto: 2-2

PRIMO SET – Errore in battuta: 1-2

PRIMO SET – A segno anche Hoag: 0-2

PRIMO SET – Inizia il Canada con l’attacco di Demanyenko: 0-1

08:55 – Buongiorno, amici di Sportface. Seconda partite di questa settimana di VNL per gli azzurri di De Giorgi, impegnati contro il Canada.