Il Grande Slam: un’impresa straordinaria

Nel corso di quasi un secolo di storia del tennis, solo cinque atleti sono riusciti a conquistare il Grande Slam, l’obiettivo più ambizioso per ogni tennista. Questa impresa consiste nel vincere, nella stessa stagione, tutti e quattro i titoli dello Slam: l’Australian Open, il Roland Garros, Wimbledon e l’US Open. Questi tornei sono organizzati dalle quattro nazioni che hanno conquistato la Coppa Davis fino al 1974: Australia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti.

Il termine “Grande Slam” fu utilizzato per la prima volta nel 1933 dal giornalista del New York Times John Kieran. Kieran paragonò la vittoria di tutti e quattro i tornei del Slam a segnare un grande slam nel bridge, gioco di carte di cui era esperto. Alcuni sostengono che il termine sia stato utilizzato per la prima volta nel golf, dopo che Bobby Jones vinse tutti i tornei major del circuito.

I campioni del Grande Slam

Come detto, in quasi 90 anni di storia, solo cinque tennisti sono riusciti a vincere il Grande Slam. Tra questi ci sono due uomini, Don Budge e Rod Laver, e tre donne, Maureen Connolly, Margaret Smith Court e Steffi Graf. Laver è l’unico ad averlo fatto due volte, una volta da dilettante nel 1962 e una volta da professionista nel 1969.

Molti tennisti hanno sfiorato il Grande Slam, ma hanno dovuto affrontare la delusione di non riuscire a raggiungere questo traguardo. L’ultimo a sfiorare il Grande Slam è stato Novak Djokovic, sconfitto nel 2021 in finale a New York da Medvedev dopo aver vinto in Australia, Francia e Regno Unito. Serena Williams ha avuto un’occasione simile nel 2015, quando perse in semifinale allo US Open contro Roberta Vinci.

Varianti del Grande Slam

Esistono diverse varianti del Grande Slam. Il “Piccolo Slam” o “Grande Slam virtuale” si riferisce alla vittoria di tutti e quattro i tornei dello Slam consecutivamente, ma non nello stesso anno solare. Il “Career Grand Slam” si riferisce alla vittoria di tutti e quattro i tornei dello Slam almeno una volta in carriera. Il “Grande Slam d’Oro” o “Career Golden Slam” si riferisce alla vittoria dei quattro tornei del Grande Slam e la medaglia d’oro ai Giochi olimpici estivi. Infine, il “Super Slam” si riferisce alla vittoria in tutte e dodici le prove del Grande Slam (singolo, doppio e doppio misto in tutti e quattro i tornei).

I vincitori di Slam: una classifica storica

Oltre al Grande Slam, un altro indicatore del successo di un tennista è il numero totale di titoli Slam vinti durante la carriera. Al 2023 il record è detenuto da Novak Djokovic, che ha vinto 23 titoli Slam superando Rafa Nadal, fermo a quota 22. Roger Federer, un altro grande del tennis, ha vinto 20 titoli Slam. Questi tre giocatori, noti come i “Big Three”, hanno dominato il tennis maschile per più di un decennio, spostando i confini di ciò che sembrava possibile nel gioco.

Novak Djokovic: il Re degli Slam

Novak Djokovic, conosciuto anche come “Nole”, ha raggiunto la vetta della classifica degli Slam nel 2023, quando ha vinto il suo 23° titolo Slam. Il serbo ha vinto l’Australian Open dieci volte, Wimbledon sette volte, l’US Open tre volte e il Roland Garros tre volte. La sua abilità di giocare su tutte le superfici e la sua resistenza fisica e mentale lo hanno reso uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi. E come confermano tutti i migliori siti per scommettere sul tennis il serbo questa estate è pronto a ritornare protagonista anche alll’US Open dopo l’assenza forzata dello scorso anno per le regole Covid.

Rafa Nadal: il Re della terra rossa

Rafa Nadal, conosciuto come “Il Toro di Manacor”, detiene il record di vittorie al Roland Garros, avendolo vinto 14 volte. Nadal ha vinto un totale di 22 titoli Slam, tra cui due a Wimbledon, quattro all’US Open e due all’Australian Open. Il suo stile di gioco aggressivo e la sua grinta lo hanno reso un avversario temibile, soprattutto sulla terra rossa.

Roger Federer: l’eleganza in campo

Roger Federer, spesso considerato il più grande tennista di tutti i tempi, ha vinto 20 titoli Slam. Il suo gioco elegante e la sua abilità di colpire colpi vincenti da qualsiasi posizione in campo lo hanno reso uno dei giocatori più amati del tennis. Federer ha vinto Wimbledon otto volte, l’US Open cinque volte, l’Australian Open sei volte e il Roland Garros una volta.

Altri grandi campioni

Oltre ai “Big Three”, ci sono molti altri giocatori che hanno lasciato il segno nella storia del tennis. Pete Sampras ha vinto 14 titoli Slam, tra cui sette a Wimbledon. Roy Emerson e Rod Laver, entrambi australiani, hanno vinto rispettivamente 12 e 11 titoli Slam. Laver è anche uno dei cinque giocatori ad aver vinto il Grande Slam.

Il futuro del tennis

Mentre i veterani del tennis continuano a dominare, una nuova generazione di talenti sta emergendo. Daniil Medvedev, Dominic Thiem, e Carlos Alcaraz sono solo alcuni dei nomi che stanno iniziando a fare la loro presenza sentita nei tornei del Grande Slam. Con il passare del tempo, sarà interessante vedere chi riuscirà a sfidare e forse a superare i record stabiliti dai grandi del tennis.

In conclusione, il Grande Slam rimane l’impresa più prestigiosa nel tennis. Mentre solo cinque giocatori sono riusciti a raggiungere questo traguardo, molti altri hanno lasciato il segno con le loro vittorie nei tornei del Slam. Il tennis è un gioco di numeri e record. Ogni torneo, ogni partita, ogni punto conta. Il Grande Slam, rimane uno degli obiettivi più ambiti nel tennis. È un test di abilità, resistenza e versatilità, richiedendo ai giocatori di eccellere su tutte le superfici – duro, erba e argilla – nel corso di un singolo anno.

Tuttavia, non importa quanti Slam un giocatore vinca, il vero segno di grandezza è l’impatto che un tennista lascia sul gioco e su coloro che lo guardano. In questo senso, ogni campione del Grande Slam ha lasciato un’eredità duratura che va ben oltre i numeri e i record.