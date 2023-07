Triestina, ufficiale il cambio di proprietà: ceduta al gruppo americano LBK Capital

La Triestina Calcio ha una nuova proprietà. Si tratta del gruppo americano Lbk Capital, che ha acquistato le quote dall’ormai ex presidente Simone Giacomini. “Un colosso che portera’ sempre piu’ in alto la Triestina e di questo ne sono certo”, si legge in una nota in cui Giacomini ringrazia tifosi, squadra, staff, tutti colori che con il suo gruppo, “hanno contribuito a questa incredibile salvezza”. “Lascio Trieste in buone mani. Ne sono sicuro”, conclude.