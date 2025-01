La diretta testuale della sfida tra Verona e Milano, valida per la sedicesima giornata di Superlega 2024/2025. La lotta al quinto posto si accende al PalaOlimpia di Verona dove si sfideranno la quinta e la sesta della classifica. Entrambe vedono difficile un potenziale aggancio alla Lube e vivono una situazione tranquilla di classifica guardandosi indietro, dove la più vicina è Cisterna con 15 punti. Verona si trova al quinto posto con 27 punti e tre punti in meno della Lube, che ha anche una partita in più da giocare. Milano è sesta con 24 punti e sei punti indietro rispetto a Civitanova. L’Allianz è ripartita settimana scorsa con il 3-0 rifilato a Monza, che ha messo fine alla striscia di tre sconfitte consecutive tra Coppa Italia e Superlega. Verona ha perso domenica scorsa con Civitanova dopo le vittorie con Cisterna, Grottazzolina e Piacenza (Coppa Italia). Sportface vi terrà aggiornati minuto per minuto dal primo all’ultimo pallone della sfida tra Verona e Milano.

