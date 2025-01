Il digiuno di vittorie in trasferta continua, ma da Bologna la Roma torna a casa con un punto conquistato all’ultimo minuto. Al Dall’Ara finisce 2-2 e i rimpianti sono un cinquanta e cinquanta per le due squadre. La formazione di Claudio Ranieri passa in vantaggio con l’ex Saelemaekers, ma si fa rimontare nel giro di cinque minuti dai gol di Dallinga e Ferguson, mentre gli uomini di Vincenzo Italiano pagano un tocco col braccio in area di Lucumi nel recupero. Quarto risultato utile consecutivo per la Roma, che sale a 24 punti, cinque in meno del Bologna.

IL RACCONTO DELLA GARA

La prima occasione è del Bologna. Al 10′ Dallinga si gira in un fazzoletto di terreno da posizione defilata e calcia sul primo palo, ma Svilar è attento. A partire dalla mezz’ora è la Roma a crescere. Al 31′ Skorupski respinge prima una conclusione di Paredes, poi blocca la sfera su un colpo di testa ravvicinato di Dovbyk sul cross di Dybala. Tre minuti dopo altra chance per i giallorossi: Dovbyk a campo aperto serve Dybala che arriva alla conclusione col destro, ma da pochi passi alza troppo la mira. Nel recupero è il Bologna a rendersi pericoloso: Saelemaekers sbaglia un disimpegno, Dominguez si impadronisce del pallone e chiude sul primo palo, senza però trovare lo specchio. Nessun cambio all’intervallo. La Roma ci prova al 50′ con un tiro di controbalzo da fuori area di Kone, ma la conclusione del francese è imprecisa. La partita si accende definitivamente al 58′. Saelemaekers si accentra dalla destra e lascia partire un tiro non irresistibile, ma che piega le mani di Skorupski.

La Roma però non riesce a gestire il vantaggio. Tre minuti dopo Dominguez aziona un contropiede in superiorità numerica che porta al tiro vincente di Dallinga. Al 64′ il Bologna completa la rimonta: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Kone tocca col braccio in area e l’arbitro Abisso indica il dischetto. Dagli undici metri va Ferguson che spiazza Svilar e segna il 2-1. Il Bologna prova a chiuderla con il neo entrato Orsolini (71′) e con Ferguson (76′), ma in entrambi i casi Svilar ci mette una pezza. Al 78′ Ranieri opta per i cambi: fuori Hummels, Paredes e Pellegrini, dentro Celik, Pisilli ed El Shaarawy. Poi tocca anche a Zalewski e Baldanzi. L’episodio decisivo arriva nell’ultima palla della partita. Sugli sviluppi di un angolo, c’è un tocco di braccio di Lucumi: l’arbitro Abisso non vede, il Var sì. Il rigore è netto: dagli undici metri va Dovbyk che sceglie una soluzione rasoterra centrale con Skorupski che si butta da una parte. Finisce 2-2 e all’uscita dal campo nessuno è veramente soddisfatto.