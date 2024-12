La diretta testuale live di Vallefoglia-Novara, partita valevole per la dodicesima giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. La squadra di Andrea Pistola, reduce dalla sconfitta infrasettimanale al quinto set a Milano, torna sul campo di casa per conquistare altri punti e difendere l’ottava posizione che vale la qualificazione alla Coppa Italia. Serve però una grande prestazione per superare le zanzare di Lorenzo Bernardi, quarte in classifica con otto successi conquistati fin qui. Si preannuncia grande battaglia: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 7 dicembre al Pala Megabox di Pesaro. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ed Igor Gorgonzola Novara della massima serie del campionato italiano di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

VALLEFOGLIA – NOVARA 2-3 (29-27, 16-25, 17-25, 25-23, 17-19)

Grazie per averci seguito, buona serata!

GAME, SET, MATCH NOVARA! Non poteva che chiuderla Tatiana Tolok, MVP con 36 punti a referto.

TIE-BREAK – Errore di Ishikawa, ma sul match point Vallefoglia sbaglia Feduzzi. 17-17

TIE-BREAK – Se ne vanno altri due match point per Novara. Che finale di partita! 16-16

TIE-BREAK – Vallefoglia lo cancella grazie a un attacco di Candi. 14-14

TIE-BREAK – Villaniiiiiiiiiiiii! Match point Novara, 13-14

TIE-BREAK – Villani da impazzire! Firma il punto del pareggio e poi anche quello del sorpasso per Novara. 12-13

TIE-BREAK – Novara non riesce ad accorciare le distanze. 10-8

TIE-BREAK – Attacco vincente di Candi. Vallefoglia replica con Candi. 8-6

TIE-BREAK – Vallefoglia mette la freccia e scappa sul +2. 7-5

TIE-BREAK – Ancora parità. 4-4

TIE-BREAK – Tolok risponde a Michieletto. 2-2

QUARTO SET VALLEFOGLIA! La squadra di Pistola la spunta per 25-23 e si assicura almeno un punto. Sarà tie-break!

QUARTO SET – Arrivano comunque due set point per la squadra di casa. 24-22

QUARTO SET – Muro di Mazzaro! Novara non ci pensa neanche a mollare. 23-22

QUARTO SET – Allungo decisivo di Vallefoglia? 22-18

QUARTO SET – Immensa Tolok! -2 per le zanzare, 19-17

QUARTO SET – Attenzione a pensare già al tie-break. Novara accorcia a -3, 18-15

QUARTO SET – Uno-due di Francesca Villani. 15-10

QUARTO SET – Ancora 5 lunghezze di vantaggio per la squadra di casa. 12-7

QUARTO SET – Novara accorcia grazie a un paio di errori avversari. 9-4

QUARTO SET – Novara è rimasta con la testa al set precedente. Weitzel confeziona il 9-1 con il suo ottavo e nono punto del match.

QUARTO SET – Straripante Vallefoglia. 6-1

QUARTO SET – La squadra di Pistola non vuole lasciare nulla al caso e parte forte. 3-0

TERZO SET NOVARA! Basta la prima chance alle ragazze di Bernardi, capaci di prevalere per 25-17. Vallefoglia spalle al muro.

TERZO SET – Tolok a segno con l’attacco. 7 set point, 17-24.

TERZO SET – Attacco di Alsmeier. Novara si avvicina al 2-1. 15-22

TERZO SET – Vallefoglia non molla, ma il gap tra le due squadre è significativo. 14-19

TERZO SET – Cinque punti di fila per Novara. Oltre a Tolok salgono in cattedra Squarcini e Ishikawa. 12-17

TERZO SET – Le squadre avanzano punto a punto in questa fase del set. 12-12

TERZO SET – A segno Alsmeier. Ristabilita la parità. 8-8

TERZO SET – Vallefoglia consolida il vantaggio. 7-5

TERZO SET – Da 0-2 a 4-2: la firma è di Weitzel e Lee. 4-2

SECONDO SET NOVARA! Dominio totale delle zanzare, che s’impongono per 25-16 e ristabiliscono la parità.

SECONDO SET – Sono addirittura undici i set point per la squadra di Bernardi. 13-24

SECONDO SET – Errore di Bici. Novara a un passo dalla conquista del set. 13-22

SECONDO SET – Non c’è storia in questo parziale. Le piemontesi scappano sul +7 nel segno di Tolok. 11-18

SECONDO SET – Tre punti di fila per la squadra ospite, che torna ad allungare. 8-13

SECONDO SET – Alsmeier fa e disfa: dopo l’errore arriva il muro vincente. 7-10

SECONDO SET – Attacco vincente di Tolok. Novara consolida il vantaggio. 4-9

SECONDO SET – Reazione Novara: avvio di set a senso unico. 1-5

PRIMO SET VALLEFOGLIA! Attacco di Lee e muro di una strepitosa Candi. 29-27 in favore della squadra di Andrea Pistola!

PRIMO SET – Errore in battuta di Bonifacio. Se ne va un’altra palla set per Novara. 26-26

PRIMO SET – Ancora Tolok, sempre Tolok (è già in doppia cifra). 25-25

PRIMO SET – Tre punti di fila in favore di Vallefoglia, che ribalta il parziale e si procura una palla set. 25-24

PRIMO SET – L’attacco di Tolok regala due set point a Novara. 22-24

PRIMO SET – Weitzel e Lee guidano la rimonta di Vallefoglia. -2, 20-22.

PRIMO SET – Novara in controllo. Il primo set è sempre più vicino. 16-21

PRIMO SET – A segno Tolok e Alsmaier. Novara torna a incrementare il gap. 12-16

PRIMO SET – Vallefoglia accorcia le distanze. 12-13

PRIMO SET – Errore in ricezione di Lee. +3 Novara, 7-10

PRIMO SET – Novara tenta l’allungo, ma la squadra di casa ricuce immediatamente il gap. 6-6

PRIMO SET – Grande equilibrio in avvio. 4-4

PRIMO SET – Si comincia, buon divertimento!

17.55 – Amici di Sportface, buonasera e benvenuti alla diretta testuale del match Vallefoglia-Novara. A breve si parte!