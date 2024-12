Tutto pronto per un nuovo, attesissimo appuntamento con le estrazioni del Lotto e del Superenalotto. Oggi, sabato 7 dicembre, si parte alle 20:00, come di consueto. Spazio prima al lotto e quindi alle cinquine vincenti di ciascuna ruota, cioè le dieci locali e quella Nazionale, del Lotto. Successivamente, sarà il momento più ricco, quello del Superenalotto e del sestetto vincente del concorso di stasera, inclusi il numero Jolly e il numero Superstar. Infine aspetteremo l’ufficialità delle vincite e delle quote: il montepremi del ‘6’ sta crescendo e gli italiani sognano. Quali saranno le quote? Scopriamolo dalle 20:00 con aggiornamenti in tempo reale dalla Sala Belli di Roma.

ESTRAZIONE LOTTO LIVE 7 DICEMBRE

BARI 37 21 12 79 15

CAGLIARI 45 15 59 54 57

FIRENZE 87 6 49 52 28

GENOVA 27 44 29 81 1

MILANO 39 8 79 43 7

NAPOLI 79 90 49 23 38

PALERMO 90 5 53 56 72

ROMA 57 45 20 69 5

TORINO 65 46 43 77 48

VENEZIA 60 51 9 50 78

NAZIONALE 32 53 44 38 45

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO LIVE 7 DICEMBRE

COMBINAZIONE VINCENTE

70 75 60 30 21 55

NUMERO JOLLY

13

NUMERO SUPERSTAR

25

QUOTE E VINCITE LIVE 7 DICEMBRE

punti 6 0 € 0,00

punti 5+1 0 € 0,00

punti 5 6 € 32.984,80

punti 4 538 € 373,95

punti 3 21.534 € 28,16

punti 2 319.836 € 5,89