Il video con le immagini di highlights e gol di Manchester United-Nottingham, sfida valevole per la quindicesima giornata della Premier League 2024/2025. Ad Old Trafford va in scena la fiera del gol, ma lo United incappa in un altro passo falso, cedendo 3-2 davanti al suo pubblico. Un avvio di secondo tempo da incubo complica i piani dei Red Devils, al secondo ko di fila in Premier.

