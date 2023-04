LIVE – Zeppieri-Fucsovics, primo turno qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2023: RISULTATO IN DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Zeppieri-Fucsovics, incontro valevole per il primo turno di qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo 2023, in programma dal 9 al 16 aprile. Dopo la sconfitta lottata al primo turno del torneo dell’Estoril, il nostro giovane rappresentante prova a cimentarsi in un torneo di livelli più alto come il 1000 nel Principato. Avversario odierno è Marton Fucsovics, reduce da un ottimo torneo a Indian Wells poche settimane fa ma al suo primo incontro della stagione sulla terra rossa, che tra le altre cose non è mai stata la superficie più adatta alle sue caratteristich. Giulio parte sfavorito, ma proverà a giocarsela anche provando a sfruttare il tifo del pubblico, con sempre tanti italiani presenti. Il match è in programma alle ore 11:00 sul Campo dei Principi dell’impianto monegasco e potrete seguire il live offerto da Sportface, che garantirà aggiornamenti in tempo reale.

ZEPPIERI-FUCSOVICS (ore 11:00)